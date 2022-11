Agricultura digital: el nuevo salto de los productores

En el mundo agtech, hay un convencimiento generalizado que indica que todos deben animarse a dar un paso hacia adelante y usar la información digital que en algunos casos está disponible de manera gratuita.

Hernán Mora, representante comercial de Xarvio, la marca de soluciones digitales de BASF, detalló a Ámbito que hoy en día los productores pueden ver “el metro cuadrado de su lote como si tuvieran microparcelas en el campo. Con la tecnología, el viaje productivo es más placentero, porque cuando un productor hace una prescripción variable, puso la semilla donde la tenía que poner o en un barbecho de u$s50 por hectárea se ahorró entre u$s7 y u$s12 porque hizo una prescripción de herbicidas a partir de los mapas de malezas que ofrecemos; eso les cambia la forma de hacer agricultura”.

Hoy el campo atraviesa un proceso que involucra a todos los actores de la producción, mediante el cual se facilita la agricultura asociativa. Las plataformas permiten combinar y compartir la información y alimentar “la nube” para mejorar los sistemas existentes ya que con los datos de todos, se pueden elaborar mejores propuestas para la toma de decisiones.

Nicolas Ridley, Responsable del área de nuevas tecnologías e investigación en MSU Agro, explicó a Ámbito que “el primer aspecto es identificar qué tecnología te va a permitir mejorar la eficiencia productiva para que con el gasto actual o quizá con un poco más puedas mejorar la productividad. Identificar esas tecnologías depende de cada tipo de productor y en qué parte del proceso se encuentra. En nuestro caso, cuando iniciamos la aplicación variable de insumos utilizamos una plataforma con mucho soporte a campo, pero luego cambiamos a otra con menos soporte porque el contratista ya sabía cómo cargar la prescripción en la sembradora. Es decir, ni siquiera tiene que ser la misma tecnología que utilices a lo largo del proceso sino la que estas necesitando en ese momento. El productor debe identificar qué le aporta valor, evaluar si a partir de la propuesta que eligió va a tomar una decisión”.

La digitalización llegó para quedarse pero debe revalidar sus credenciales de manera constante para no dejar de sorprender al productor agropecuario, que muchas veces cree que tiene todo resuelto. No se trata sólo de agilizar tiempos o de hacer mas efectiva la comunicación, las nuevas plataformas que se utilizan deben demostrarle a quien adopta una plataforma que con ella su negocio va a mejorar. Es por eso que varias empresas explican que con las tecnologías actuales es posible reducir las brechas productivas, es decir acercar el rendimiento que obtienen los productores al máximo potencial que tiene un cultivo.

Ricardo Ollua, líder de extensión para la región sur en Nidera, aseguró en diálogo con Ámbito que “en el campo hay situaciones en las que los rendimientos logrados están muy por debajo de los potenciales. En cuanto a las herramientas digitales que tenemos para hacerlo, primero buscamos entender cómo son las respuestas de los materiales en términos de densidad. Ese es un primer paso, tener la información disponible. Luego voy al lote y en un ambiente determinado puedo saber qué espero de rendimientos y para eso contar con las mejores prescripciones posibles para que nuestros cultivos se desarrollen”.

UN ECOSISTEMA DIGITAL

La agricultura digital conecta al agrónomo, al productor, a sus proveedores de servicios y las redes comerciales. Se podría decir que a todos ellos les hace la vida mas fácil, puesto que las decisiones se toman a partir de modelos que se basan en hechos del pasado y del presente, combina pronósticos y cruza todo tipo de datos para que las probabilidades de éxito aumenten. Todo esto ocurre a gran velocidad, incluso en tiempo real.

Esa interconexión que existe mediante el uso de plataformas va en aumento y se espera que en un futuro no muy lejano, el lenguaje de comunicación entre empresas de distintos rubros gane en universalidad: cuanto más dato existe, mejor serán las recomendaciones para el negocio.

En este sentido, Guadalupe Covernton, responsable de estrategias de marketing y alianzas en Auravant, aseguró a Ámbito que buscan construir un ecosistema, donde puedan vincular a las empresas de maquinarias, de sensores, de ERP, a las universidades y los organismos técnicos. “Estamos trabajando con INTA, FAUBA y AAPRESID para que los datos que tienen puedan ser utilizados en una plataforma cuando un productor carga su lote. “Tenemos que converger, agregar valor y mejorar el producto constantemente. No importa si el productor no me paga, pero yo necesito que el productor use nuestra herramienta, que se quede y mejorar los procesos. Nos desvela entender qué es lo que le agrega valor al productor para poder ajustar el producto a lo que necesitan realmente. El productor no sabe lo que necesita, pero hay que construir con ellos herramientas, pensar la idea y por eso buscamos ampliar la base de productores, para que nuestro producto sea de calidad”.

Según Mora “el próximo paso es pensar cómo hacer para que quienes utilizan la plataforma se beneficien de los datos de otros usuarios. Que puedan compararse con otro productor sin saber quién es el otro. Si hay información disponible que me indica qué variedades tengo que sembrar para tener mejores rendimientos, esa información te tienta a cargar más datos sobre la plataforma. Lo que viene en cuanto a manejo de la información y nivel de datos, es apasionante”.