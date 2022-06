Breves empresariales

Syngenta y Nussed, acuerdo global

Syngenta y Nuseed llegaron a un acuerdo de compra de cuatro híbridos de girasol existentes (Paraíso 1500 CL Plus, Paraíso 1600 CL Plus, Paraíso 102 CL y Aromo 105 CL), el recientemente registrado Paraíso 1800 CL Plus y su base genética, que fue originalmente propiedad de Nidera SA y luego adquirida por Syngenta.