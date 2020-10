Dicen en el campo...

…que, la delicada situación del cultivo enfrenta riesgos que, incluso, pueden ser mayores, como el controvertido avance de los trigos transgénicos autorizados por Agricultura que logró reclamos de los lugares más dispares, aunque lo más contundente fue el comunicado conjunto de alerta emitido por 16 entidades, incluidas las Bolsa de cereales y hasta la ahora “reunida” Mesa de Enlace El grupo, que reconoce el avance “técnico” y de “análisis de riesgo” realizado por el país (y por otros que ya cuentan desde hace años con esa “novedad” pone el foco, sin embargo, en el riesgo comercial. “Llama la atención que el Gobierno decida de forma unilateral, sin consultar a los representantes de la cadena del trigo, la aprobación comercial. Más aún, muchos de nosotros remitimos notas con aportes y opiniones al ministro de Agricultura y no se recibió respuesta alguna”, dicen sobre la decisión de Luis Basterra de dejar avanzar al trigo transgénico que pone en riesgo la colocación de la totalidad del volumen exportable de trigo de la Argentina (más de 10 millones de toneladas), al no existir ningún país de destino que haya aceptado formalmente su decisión de aceptar comprarlo. El punto es el costo de separarlo y hacer la correspondiente identificación para cada mercado (transgénico y no transgénico). Justamente debido a esto el gobierno anterior tampoco lo había liberado comercialmente, habiendo quedado la empresa obtentora en función de conseguir los avales comerciales necesarios, lo que no ocurrió hasta ahora. “El mercado mundial del trigo alcanza las 175 millones de toneladas anuales y el de harinas a los 18 millones y los dos en su totalidad son no transgénico, condición que lo diferencia de los mercados de maíz, soja y algodón”, dice el comunicado conjunto, generado ante el temor de poner en riesgo todos los mercados de exportación, en un año particularmente difícil tanto para los productores, como para el propio Gobierno que depende como pocas veces, del ingreso de las divisas agrícolas.