El uso de fitosanitarios garantizaría la producción de alimentos en el futuro

En el ámbito agrícola las pérdidas y el desperdicio de alimentos se pueden dividir en dos categorías: los alimentos que no se cosechan y los alimentos que se pierden o desechan entre la cosecha y la venta en origen y ocasionalmente existen productos que no pueden ser cosechados o comercializados debido a los daños causados por plagas o por el clima.

En todo el mundo, aproximadamente 9.000 especies de insectos y ácaros, 50.000 especies de patógenos de plantas y 8.000 especies de malezas dañan los cultivos. Se calcula que los insectos causan un 14% de pérdidas, los patógenos de las plantas un 13% y las malezas otro 13%. Sin el empleo de fitosanitarios la pérdida de frutas, verduras y cereales por daños causados por plagas alcanzaría el 78% , el 54% y el 32%, respectivamente. La pérdida de cultivos por plagas disminuye entre el 35% y el 42% si se utilizan fitosanitarios.

El European Parliamentary Research Service publicó recientemente el informe “Farming without plant protection products” donde expresa que si no se utilizaran fitosanitarios los rendimientos se reducirían, dependiendo del cultivo, entre 19 % (trigo) y 42 % (papa) (Keulemans et al., 2019). En algunos sistemas agrícolas (ej. citricultura) los productores se enfrentan a la necesidad de controlar algunas plagas para poder exportar, o para poder evitar el ingreso de enfermedades como el HLB que de instalarse ocasionarían daños económicos muy severos con el consiguiente impacto social en los territorios donde estas producciones generan numerosos puestos de trabajo.

Por su parte, los ensayos de más de 100 años de Rothamsted Research (Reino Unido) han mostrado un significativo aumento de los rendimientos a partir del control de malezas y enfermedades mediante el uso de fitosanitarios, por lo tanto juegan un papel sensible en los sistemas de producción de alimentos.

LA SITUACIÓN EN LA ARGENTINA

Localmente el consumo de productos fitosanitarios es de 230 millones de litros en herbicidas y 350 millones de litros en otros productos, que se aplican sobre 36 millones de hectáreas cultivadas. El uso es creciente y sólo para tener un punto de comparación, hace 20 años se consumían 151,3 millones de litros.

Luis Carrancio -director del INTA Oliveros, Santa Fe-, reconoció que “los agroquímicos son una herramienta necesaria, pero riesgosa” y puso especial atención en “la necesidad de manejarlos correctamente”.

María de los Ángeles Lesman, coordinadora regional de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), aseguró a Ámbito que la entidad no sólo representa a las empresas de fitosanitarios, proveyendo uno de los insumos mas fuertes de la producción sino que además conecta con el resto de los eslabones con capacitaciones y discusiones sobre seguridad alimentaria, calidad y sanidad de los alimentos”.

Según Lesman, “la OMS habla de inseguridad alimentaria, por lo tanto necesitamos calidad y cantidad de alimentos y los fitosanitarios vienen a dar una ayuda extra para mantener o aumentar los rendimientos. Cuando la usas bien funciona y si la usas mal, no vas a tener buenos resultados como por ejemplo en el cuidado del agua o el manejo de plagas, por eso nuestra propuesta es que se utilicen cuando es necesario y en las dosis adecuadas”.