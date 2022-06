Escasez de gasoil: crece la demanda de plantas de autoconsumo de biodiésel

Si bien el objetivo principal es sustituir la utilización de los combustibles fósiles por un combustible que contamina menos y permite generar más empleos, queda claro que también es una manera de protegerse frente a eventos como los que hoy nos tocan vivir.

La propuesta actual de Córdoba es financiar la construcción de 20 plantas de biodiésel con créditos a 5 años, una tasa de 12% y un año de gracia.

Sergio Busso, ministro de Ganadería y Agricultura de Córdoba aseguró en diálogo con Ámbito que “ante la escasez de gasoil, se renovó el interés de los productores agropecuarios en generar su propio combustible. Nosotros generamos un protocolo y una certificación para que las plantas puedan producir biodiésel al 100% con excelente calidad” .

Una de las ventajas de contar con una planta para autoconsumo radica en que también se puede generar el alimento para feedolot o cerdos: por un lado se utiliza el descarte del grano y por el otro el aceite, por lo tanto es un claro ejemplo de “economía circular”.

Según Busso, “con un precio del gasoil en torno a los $130 no tenía tanto sentido pero con los valores actuales cambia el esquema. Sin embargo, además de la cuestión económica debemos pensar en el medio ambiente y utilizar combustibles de origen vegetal”.

En este sentido, Teo Zorraquín, socio gerente en la consultora Zorraquín - Meneses, explicó a Ámbito que Argentina puede tener un lugar destacado en el mundo de los biocombustibles, pero debe tener una política clara. “Si se va a favorecer a los biocombustibles en un momento cambiando el corte por un breve lapso y luego se regresa a los fósiles, no es alentador porque los cambios de reglas no son buenos. El combustible alternativo si lo comparas sólo contra los fósiles a veces puede no convenir, pero no podes ver una industria de esa manera”.

Franco Mugnaini es subsecretario de Infraestructuras Agropecuarias de Córdoba pero al mismo tiempo es productor y contratista rural. Desde su lugar como funcionario público es un defensor de las economía circular y considera que avanzar con los biocombustibles dentro de la matriz energética “es una decisión política”.

En diálogo con Ámbito, Mugnaini precisó que “si bien hoy tener o no gasoil es determinante, contar con una planta de autoconsumo te permite producir de una forma más sustentable.

Las posibilidades de los combustibles de origen vegetal son enormes no sólo en Córdoba sino en varias zonas productivas. Como para tener una referencia, sólo tranqueras adentro el campo demanda por campaña (anual) unos 250 millones de litros de gasoil y en la actualidad contemplando las plantas más importantes en cuanto a capacidad, se muelen 200 millones de litros. Si sólo se quisiera utilizar biodiésel no alcanzaría, por lo tanto las posibilidades de desarrollo y crecimiento de este sector, están a la vista.

Eso mismo es lo que observaron varias empresas, entre ellas una ubicada en Villa Nueva, donde producen las plantas con las que se genera el biodiésel.

Yanina Tumini, ingeniera química y socia de PowerBio, detalló a Ámbito que gracias a este nuevo impulso se instalarán entre 10 y 20 nuevas plantas de autoconsumo. Según el tamaño y la complejidad de la automatización, una planta puede costar entre u$s50 mil y u$s300 mil a tipo de cambio oficial. Tumini detalló que “todas las plantas que se construyen gracias a los créditos son automatizadas, porque hay normas de calidad y seguridad que se deben cumplir para que el biodiésel sea de excelente calidad”. Las plantas de autoconsumo de biodiésel son una solución ante situaciones de desabastecimiento.