Escenario 2.0: el productor agropecuario enfrenta 90 días clave para el negocio

Según Enrique Erize, titular de la Consultora Nóvitas, “en el caso del trigo el productor tiene que saber que el mercado va a mostrar firmeza, aunque el problema es que los precios locales para enero (u$s280) son atractivos pero deberían estar más arriba, por lo menos unos u$s50. Esa diferencia se genera por cuestiones propias de la cadena y porque el mercado está intervenido. Se calculan 4 millones de trigo “forward” vendido antes de empezar a sembrar, con lo cual el cupo exportable de 8 millones se va a cumplir rápidamente”.

Los números son claros: una estimación realista indica que la próxima cosecha sería de 18 millones de toneladas, con un consumo interno calculado en 7 millones, por lo tanto el saldo exportable sería de 11 millones. Tras la decisión del Ministerio de Agricultura de habilitar la exportación de 8 millones de toneladas, es probable que cuando se amplíe a 10 se cierre nuevamente el registro. En este sentido, Erize destacó que “con estos precios atractivos, aunque no sean los que corresponden, la gente va a vender y vamos a llegar a agosto con 10 millones de toneladas vendidas “forward” y cuando se cierre el registro, el que no vendió se queda afuera. Esa es la trampa que tiene el trigo en el mercado interno”.

La clave para muchos productores no sólo estará en las decisiones que se tomen sino también en las herramientas que elijan para asegurar rentabilidad.

En cuanto al maíz, si bien la siembra aún está lejos, el grano disponible tiene precios atractivos en torno a los u$s250 y es mayor en las terminales de Bahía Blanca. Son precios que se ubican por encima de los que había al momento de planificar la siembra, por lo tanto si bien hay expectativas al alza, la recomendación pasa por tomar seguros de precio. En este sentido, Erize precisó que “en maíz se pueden hacer algunos PUT de u$s204 dólares, que cuestan u$s4 o vender y comprar CALL, esas son las alternativas que los productores están analizando”.

La recomendación del titular de Novitas es tomar esta herramienta. “El PUT es un seguro de 90 días, y si bien muchos dicen que es poco tiempo, el gancho es lo que va a pasar en ese tiempo”.

¿POR QUÉ LOS PRÓXIMOS MESES PODRÍAN MARCAR EL AÑO AGRÍCOLA?

Uno de los aspectos clave será la información de la cosecha de trigo en el hemisferio norte y eso se conocerá en junio. Esa zona representa el 75% del trigo mundial.

Otro de los tópicos a tener en cuenta es la siembra de maíz en Estados Unidos y en Ucrania, dos países determinantes en cuanto a la superficie. Erize destacó que “Ucrania no va a poder sembrar y aunque pueda hacerlo, los puertos están destruidos. Hay minas colocadas en las playas para entrar al puerto de Odessa, algunas que se han desprendido y flotan en el mar. Creo que el mercado del maíz no tomó en cuenta la posibilidad de que Ucrania no pueda sembrar. Por otra parte, en las afuera de Kiev están los mejores campos de maíz y tras la avanzada de Rusia, se instalaron minas terrestres que ya destruyeron equipos agrícolas, por eso dudo que puedan avanzar con la siembra normalmente”.

Por último, el clima en Estados Unidos tampoco pasa por su mejor momento y hay advertencias de sequía moderada en el cinturón maicero y sojero. De hecho, se teme que el Gobierno de Joe Biden habilite por única vez la siembra en campos que están bajo esquemas de protección de suelos y también que se baje el corte de etanol en las naftas con lo cual habría más maíz libre para el mercado.

Todas estas incógnitas se podrían develar en los próximos 90 días y cada una de estas variables podría tener un gran impacto en los precios de los granos, por eso la recomendación de Erize se basa en vender una parte de la producción y al mismo tiempo optar por las herramientas financieras disponibles en el mercado.