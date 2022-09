La pérdida de nutrientes en el suelo impactaría en la calidad de los alimentos

La relación que existe entre la producción de alimentos y el hambre en el mundo es innegable. En más de una ocasión se mencionó que la pobreza en la Argentina no tenía razón de ser puesto que nuestro país produce alimentos para 400 millones de personas. En rigor de verdad, esa frase no es del todo cierta porque no son alimentos de consumo humano, pero de todos modos queda claro que el vínculo entre la producción primaria y los productos que llegan a la góndola es real aunque no proporcional.