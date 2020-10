Positivo: llovió y se frenan pérdidas

…que, donde también hay tensión es en la cadena ganadera donde la falta de terneros está llevando a la cría a valores muy por encima de los promedios, mientras que el precio de la hacienda gorda, aún en dólares oficiales, se ubica muy por debajo, entre otras cosas, porque no se puede trasladar las subas que harían falta al mercado interno, debido los precios “cuidados” que siguen rigiendo desde hace meses. La ecuación, junto con los aumentos de maíz y soja, base de la alimentación, lleva a que la ecuación por animal gordo terminado sea negativa entre $5-7.000 por cabeza, lo que ya alarma a al sector, a pesar de las excelentes perspectivas internacionales para la exportación al contar con los “novillos más baratos del mundo”, según sostienen en el mercado. Lo que también está alarmando al sector es la aparición de una serie de proyectos de ley considerados, al menos, intervencionistas cuando no directamente anticonstitucionales. Entre los más graves, y que tuvieron la virtud de volver a reunir a la Mesa de Enlace “como en los mejores tiempos”, aparecen la Ley de Humedales (que podría sacar, sin mayor justificativo, miles de hectáreas de la producción), y la de Manejo del fuego que impediría directamente la venta o traspaso de campos quemados por varias décadas. Esto, justo a la de fumigaciones aéreas, la creación de un Observatorio Integral de Agroquímicos Nacional y “las nuevas restricciones” dispuestas en la Ley de Bosques mereció un duro comunicado de las 4 entidades del campo.

…que, entre tantas cuestiones, en la semana casi pasaron desapercibidos sendas reuniones en Bolivia y en Brasil, sobre el controvertido trigo transgénico, que aún no cuenta con aprobación comercial en ningún país del mundo. En tal sentido, Bolivia hizo una reunión virtual en la que el tema fue largamente debatido y, aunque desde el punto de vista técnico no hay cuestionamientos, distintos eslabones de la cadena manifestaron su rechazo a flexibilizar el marcado para su acceso. Algo similar ocurrió en Brasil, ahora en etapa de consultas, pero donde ya la poderosa Abitrigo, mediante una encuesta propia, recogió más de 80% de respuestas negativas, para el acceso de la novedad. Tanto Brasil como Bolivia son fuertes compradores del trigo y harina argentina. Más aún, se estaría dando una tendencia mundial a incrementar el uso de “no” OGM (organismos genéticamente modificados), tal como se escuchó en la última reunión de AcSoja, de parte del especialista Alejandro Saavedra quién comentó, además, que en Argentina ya hay más de 15 empresas con contratos de producción de soja no transgénica, para procesarla con destino a distintos productos con trazabilidad, entre ellas, la cooperativa de Marcos Juárez. La tendencia viene de la mano de diferenciales de precio que reconocen el producto menos masivo.