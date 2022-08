Víctor Escalas: "Bien administrado, en 5 o 10 años el país sale adelante"

P.: ¿Qué mirada tiene de la situación económica actual y del negocio agrícola?

V. E.: Cuando tuvimos la crisis lo que ocurrió es que muchos productores arriesgaron de más pensando que el Gobierno podría actualizar el tipo de cambio, pero eso no ocurrió. Hoy estamos igual, pero con precios internacionales más altos. Una soja se paga a dólar bolsa en torno de los 170 dólares pero en el mercado internacional se ubica levemente por debajo de 600, todo el resto se lo queda el estado. Y a partir de los 170 tenemos que pagar todos los impuestos. Si analizas que la Argentina produce entre 45 y 50 millones de toneladas de soja, a 400 dólares por tonelada te da que el estado se lleva 20 mil millones de dólares por campaña de soja. Creo que con esos ingresos podríamos ser un país distinto al que somos, por eso estoy seguro que bien administrada, en 5 o 10 años la Argentina sale adelante.

P.: ¿Cree que el “dólar soja” puede resultar como estrategia?

V. E.: Hoy para quedarte en el negocio tenés que tener al menos 1.000 hectáreas propias, porque la realidad es que a los productores mas chicos no les dan los números. Si tenés que alquilar, pagas de 18 a 20 quintales, los insumos te cuestan entre 15 y 17 quintales, tenés un costo de indiferencia de entre 32 y 34 quintales y a eso le sumas los gastos de labores, entonces para obtener rentabilidad necesitas sacar arriba de 40 quintales. En este contexto, lo del dólar soja es inaudito: hay una brecha del 120% y te dan un 9% extra. Así, no dan los números en el campo.

P.: ¿Dónde ve una salida para que mejore la economía?

V. E.: La fortaleza la tenemos en la agroindustria. Si le das señales claras al sector y aprovechas años como el actual con precios altos, podes obtener un ingreso genuino de más de 40 mil millones de dólares. Creo que el campo esta dispuesto a aportar, porque a un país pobre lo no le podes sacar las retenciones, pero tenés que tener un dólar real, no uno que signifique la cuarta parte del verdadero. Hay que sincerar el tipo de cambio y armar un plan a 10 años para ir bajando las retenciones e incentivar a quienes producen mas de su promedio histórico. Creo que no tomamos consciencia de las oportunidades que tenemos y las dejamos pasar, por eso digo que este país sale adelante en poco tiempo, pero tiene que cambiar la dirigencia y se honesta.

P.: ¿Qué le depara el futuro a SpeedAgro?

V. E.: Estamos trabajando en nanotecnología porque queremos reducir la carga química en nuestros productos en un 100% y llevarlos a un nivel de cristal. Ya tenemos los desarrollos pero ahora estamos estudiando cómo estabilizar los fitosanitarios en un envase. Eso nos va a permitir bajar la carga química a nivel global. Y por otra parte, vamos a hacer una gran inversión en una planta de proteína aislada al 90% para salud humana, es decir alimentos. La demanda de ese tipo de proteína crece en el mundo a un ritmo del 15% y creemos que es una gran oportunidad, por eso vamos a adquirir un predio de 200 hectáreas para armar la nueva planta, que será la primera en América Latina, la cual debería comenzar a producir en el primer semestre de 2024.