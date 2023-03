Dicen en el campo

*…que, el último informe de ayer de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, le puso nuevos números al (previsible) fuerte daño que causó la sequía durante el último mes y medio, y parte del impacto de la helada del 18 de febrero. Según la entidad, será la menor cosecha en lo que va de este siglo, con una caída de 35% respecto al 2000, y una baja de más de 50 millones de toneladas respecto al ciclo 18/19 cuando la recolección ascendió a 137 millones de tn, mientras que la actual la ubican en apenas alrededor de 84 millones. Esto, arrojaría una caída de casi 50% de las exportaciones del complejo granario (unos U$S 20.800 millones, según la Bolsa de Bs As), con un impacto de 3 puntos de caída en el PBI, y una merma superior a los U$S 7.300 millones en la recaudación impositiva.