Federico Tau: "En el mundo empresarial estamos constantemente haciendo malabares"

P.: ¿Cómo explicaría el negocio de Agriglobal?

F.T.: En nuestros laboratorios se aíslan microorganismos benéficos del suelo y se hace un screening con el fin de identificar aquellos con características más prometedoras. Luego se los multiplica y se los incorpora a una matriz granulada. Esta formulación sólida funciona como transporte de los microorganismos hasta su sitio de acción y como su soporte nutricional durante los primeros estadios de crecimiento. Esto ayuda a mejorar su viabilidad y permite que puedan desarrollarse y actuar de una manera más eficiente. En pocas palabras, es una tecnología que toma los organismos benéficos del suelo, los multiplica y los devuelve en mejores condiciones para potenciar los cultivos.

P.: ¿Por qué regresó al país?

F.T.: Volví a Balcarce unos meses después del inicio de la pandemia, hace mas de 2 años, pero la realidad es que me tentó el proyecto de Gradix, que ya estaba en proceso de investigación desde hace 5 años. Es el primer producto que se fabricará en Sudamérica con la nueva tecnología, un promotor de crecimiento 100% biológico en estado sólido, basado en el hongo Trichoderma harzianum. Casi todos los biológicos se aplican como líquidos; nosotros logramos introducir un ser vivo en un gránulo, con resultados más alentadores de lo que esperábamos. Este proyecto cobró mucho interés en Brasil, porque allí tienen graves problemas de mortandad de los micro organismos antes de que toquen el suelo, entonces vieron en este grano el vehículo perfecto para poder llevarlos a la tierra. Con ellos avanzamos en los ensayos y si todo va bien, pronto registraremos el producto allí y comenzaremos con la comercialización.

P.: ¿Cómo se hace para planificar el crecimiento de una empresa en Argentina?

F.T.: No es sencillo, porque políticamente y socialmente no tenemos un rumbo estable, lo digo pensando en el presente y en el futuro, entonces eso repercute en todo. Lo vivimos cuando fundimos nuestra empresa por políticas que cambian constantemente y como uno no sabe qué rumbo esta tomando el país, podes quedar en el aire. Eso viene pasando desde los 90 y no es fácil. Creo que como argentinos, en el mundo empresarial estamos constantemente haciendo malabares y eso es una perdida de tiempo muy grande. Eso nos saca de foco y el empresario pierde mucho tiempo que podría usar en otras cosas que como país nos llevarían a otro nivel, seguramente para mejor. Falta eso, estabilidad en el presente y un plan a futuro. Nunca vivi en una Argentina cómoda y segura, individual y financieramente.

P.: ¿Tiene una mirada positiva acerca del futuro en el país?

F.T.: Yo vivi en el exterior unos 10 años, viajando y estudiando. Estuve en Asia, en Europa y hay cosas que estaría bueno poder vivirlas acá, son aspectos muy importantes. Esto se sabe y la Argentina quizá lo esta buscando pero no encuentra el camino. Nadie habla de una proyección a futuro, necesitamos un consenso social con objetivos claros. Lo buenos que es tenemos muchos recursos, tanto naturales como humanos y eso nos alienta a pensar que en algún momento vamos a salir. En este sentido soy optimista. ¿Cuando? No lo se, pero a corto plazo no creo que sea.