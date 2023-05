Industria forestal: la ventaja competitiva que atrae a inversores

Tampoco se pudo avanzar con el financiamiento de la Ley 25.080 sancionada en 1998 con la idea de promover inversiones en el sector mediante aportes no reintegrables para pequeños y medianos productores. El estado debe reconocer un porcentaje de los costos de implantación, pero los pagos se concretan 3 o 4 años más tarde en un contexto inflacionario no reconocido, por lo tanto pierde efectividad.

Claudia Peirano, directora ejecutiva de la Asociación Forestal Argentina (AFOA), explicó en diálogo con Ámbito que el sector foresto industrial tiene grandes oportunidades frente a la agenda de cambio climático, gracias a la búsqueda de soluciones amigables con el medio ambiente.

En realidad, las oportunidades estuvieron siempre, pero la inestabilidad económica de nuestro país durante las últimas décadas no resultaba atractiva para los inversores que sí optaron por países como Paraguay, Uruguay, Chile o Brasil, donde en los últimos 15 años se captaron inversiones por más de u$s25 mil millones en nuevas plantas industriales.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el sector forestal argentino exportó por 792 millones de dólares en 2022. Ese mismo año. Uruguay, concretó exportaciones por u$s2.446 millones y Chile por u$s6.682 millones.

Según Peirano, en la región existe un desarrollo muy fuerte en la actividad y afortunadamente “se esta reconfigurado el perfil de los inversores que ahora miran a la Argentina”. La empresa Acon Timber SAU, anunció recientemente una gran inversión en Corrientes donde construye el aserradero más moderno de América Latina. Y no es la única: Pindó, Arauco y Arcor también apostaron a la Mesopotamia, donde se desarrolla la cuenca forestal más importantes del país.

Argentina aún parece ser una “tierra de oportunidades”, ya que existen varios indicadores que podrían motivar la llegada de más inversiones.

Uno de ellos es el boom de los bonos de carbono, que comenzó hace 3 años y ahora pisa fuerte. Según Peirano “hay plantaciones gerenciadas por compañías que plantan por orden de empresas que buscan reducir la huella de carbono en sus propios sistemas productivos.

Ahora el mundo mira hacia adelante y se centra en la utilización de madera para la construcción de hogares. En estos casos además se genera un subproducto que permite reemplazar los combustibles fósiles por los de origen vegetal gracias a la utilización de los pellet (desechos forestales) que se utilizan como fuente de energía.

Atrás quedaron las plantas de celulosa, que generaron controversias en el pasado. Ahora se piensa en construir biorefinerías, donde se extraen subproductos de la madera que reemplazan a los plásticos y se pueden utilizar para construir desde un auto hasta una prenda de vestir.

Para que la Argentina se desarrolle en la actividad forestal no hace falta demasiado. Los suelos y nuestro clima nos dan una ventaja competitiva frente a otros países productores ya que es nuestras latitudes un pino madura y crece en 15 años, algo que a los europeos les lleva hasta 5 veces mas dependiendo de la zona de plantación.

Lo que se necesita es ordenar la macroeconomía y dar garantías a las empresas, replicando las buenas prácticas para atraer inversores. En eso trabajan todos los eslabones de la cadena forestal, que crearon el Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR). Su objetivo es el Plan Estratégico 2030, que permitiría generar un ingreso de divisas de U$S 2.600 millones en la próxima década y 186 mil nuevos puestos de trabajo. Para lograrlo, sería necesario una inversión cercana a los U$S 7.000 millones, pero en el contexto macroeconómico que vive la Argentina, no parece ser algo simple.