Kerbauy: "El camino para diferenciarnos es la innovación tecnológica"

A principios de año, New Holland Agriculture anunció un nuevo vicepresidente para América Latina. Se trata de Eduardo Kerbauy, quien cuenta con más de 18 años en la compañía. Trabajó en países como Italia, Inglaterra, Francia y Brasil, donde se desempeñó como director de Mercado.

Eduardo Kerbauy: Yo trabajo en New Holland desde 1999 y todo lo que hemos logrado fue con planificación y trabajo a largo plazo, nada surgió de la noche a la mañana. El plan que nuestra empresa tiene para Argentina se inició en 2010 con el diseño de la planta que tenemos en Córdoba. Allí comenzamos con algunos modelos de tractores, luego se sumaron otros y finalmente incorporamos líneas de cosechadoras. El equipo que presentamos recientemente, la CR 7.90 Intellisense, la pensamos en 2018 y ya tenemos un plan estratégico definido hasta 2030. Ese es mi mayor desafío, continuar con los objetivos planteados, con inversiones, nuevos productos y mayor crecimiento.

P.; ¿Cómo evalúa el comportamiento del mercado de las maquinarias a nivel global?

E.K.: Hay particularidades en todas las regiones y lo que se ve aquí no es algo exclusivo, hay desafíos en Argentina que son comunes en varios países. Por un lado veo que debemos estar atentos al control de la inflación en Estados Unidos, que para nosotros es un mercado creciente.

Por otra parte, debemos mirar qué ocurre en Europa, donde si bien el mercado es estable, la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania plantea algunos interrogantes en cuanto al impacto que conlleva un mayor costo de la energía, porque eso puede impactar en las estructuras productivas. El desafío en Europa es ese, el control de los costos.

P.: ¿Es posible hablar de crecimiento del mercado en nuestra región?

E.K.: Si hablamos desde el punto de vista agronómico, la producción de granos va a seguir creciendo. Este año tenemos el problema de la sequía, pero si corremos eso de la ecuación, los números cierran gracias a los valores de los granos. Ese es el potencial agrícola de nuestra región. Por supuesto que hay algunos aspectos para enfrentar en Sudamérica, donde si bien los fundamentos de la agricultura son sólidos, debemos observar qué ocurre con las tasas de interés y con el financiamiento. De todas formas mi mirada a largo plazo es optimista.

P.:¿Cuáles son los desafíos que ve en la Argentina?

E.K.: Aquí se mira mucho lo que pasa con el dólar, con el tipo de cambio y de eso se habla todos los días. Nuestro pensamiento es que independientemente del comportamiento del tipo de cambio, nosotros vamos a estar cerca del cliente y tendremos políticas para manejarnos en ambas situaciones.

P.: ¿Es Argentina un país atractivo para New Holland?

E.K.: Por supuesto que sí. Cuando pensamos en construir la planta el Córdoba evaluamos la potencialidad agrícola local, el área sembrada, los rindes promedio y la gran posibilidad de expansión que tiene el campo. Argentina es una potencia agrícola, por lo tanto debíamos estar aquí, donde el campo es una parte importante de la economía. Nuestra marca vive de la agricultura y estamos donde hay área de siembra, no sólo para el gran agricultor sino también para los pequeños que trabajan en las economías regionales.

P.: ¿Qué diferencia a CNH del resto de las marcas del sector?

E.K.: La tradición cuenta mucho, hablo de una marca que tiene 128 años y que vive innovando. Eso es ofrecer productos de alto valor agregado, ser sustentables con el uso de combustibles y también en la forma de relacionarnos con los clientes. Creo que el camino para diferenciarnos en el mercado va a ser la innovación tecnológica.

P:. ¿Los problemas que existen para importar, chocan con la idea de innovar?

E.K.: Cuando hacemos un plan estratégico de un producto con tecnología, pensamos si le va a servir al cliente, no en lo que hacen los Gobiernos. De hecho, nuestros equipos producidos en Córdoba tienen el mismo nivel de tecnología que los de Estados Unidos o Bélgica, los hacemos en todos los países de la misma manera. Que busquemos innovar no depende de un Gobierno determinado, porque vemos el camino al éxito como una maratón y no como una carrera corta.