Rodrigo Ramírez: "Llueve, se puede sembrar y esto vuelve a tomar el dinamismo que tuvo siempre"

En cuanto a los problemas financieros, no hay que pensar sólo en eso sino también en cómo se van a pagar las cuentas en una campaña que no dejó la producción que esperábamos, en cómo acordar los alquileres de los campos o en cuánto costarán los insumos. Todo esto en un contexto de cambio de Gobierno y de una situación macroeconómica especial q nivel país. Creo que todo lo relacionado a financiamiento va a ser crítico porque el que no puede pagar no accede a créditos. Aquí es donde vuelve a tomar protagonismo la confianza, porque en eso se basa la posibilidad de continuar en el negocio.

P.: ¿Qué panorama ve para la nueva campaña?

R.R.: No todas son pálidas. Creo que vamos a incrementar la superficie sembrada, porque hubo área que no se sembró el año pasado. En cuanto a los precios internacionales de los granos la expectativa es que van a estar sostenidos, pero lo mas importante de todo es que este año es probable que tengamos agua y eso lo cambia todo. Llueve, se puede sembrar y esto vuelve a tener el dinamismo que tuvo siempre.

P.: ¿Las empresas tendrán que hacer algún esfuerzo adicional a nivel financiero?

R.R.: No tengo dudas de que va a ser así. La pregunta es cuánto, cómo y con quienes. La volatilidad que sufre la economía no ayuda, sin embargo si uno afina el ojo aparecen oportunidades de financiamiento de corto plazo porque hay un diferencial de tasa y cuando va a subir llueven ofertas. No es la forma ideal de operar, pero hemos tenido que aprender. Todo esto se va a prolongar hasta que haya un cambio de expectativas en el mercado, quizá ocurra después de las elecciones primarias, pero hasta llegar ahí tendremos que aplicar tácticas, porque va a cambiar todo, todos los días.

P.: ¿Cómo opera UPL Argentina con las complicaciones locales de la economía?

R.R.: Tenemos una gran ventaja y es que tenemos un padre en el exterior, entonces nos ayuda a resolver parte de los desafíos que podemos tener vinculados al financiamiento. De todas maneras, a pesar de la escasez de dólares se están pagando las facturas de las importaciones. No podemos girar dividendos ni deuda anterior, eso es una realidad. Podemos quedarnos sentados esperando o seguir operando y que la rueda siga girando. Nosotros elegimos eso, que siga, entonces pagamos, con todo lo que eso significa. Aunque es difícil operar en el mercado con tantos cambios en los sistemas de importación, se están autorizando pagos.

Hacemos un seguimiento de cada operación que espera una autorización para ingresar al país. Este no es un problema de nuestra compañía, es de la industria, de los productores y de todos los que estamos en esta cadena. Somos muy ordenados en la planificación y tenemos abastecimiento asegurado por los próximos 4 meses. Mientras esperamos que las SIRA se aprueben y eso seguramente ocurrirá, porque no se puede frenar al país.

P.: ¿Cómo explica a su casa matriz lo que ocurre en Argentina?

R.R.: Tengo que explicar lo que es inexplicable, no porque no se pueda entender sino porque no se puede creer. Afortunadamente UPL es una empresa multinacional, de origen indio, entonces al ser un mercado emergente hay conocimiento de las problemáticas y de lo que puede suceder. Además estamos en el país desde hace más de 25 años, por lo tanto ya comprenden lo que ocurre aquí. Saben que hay años en los que somos los mejores del mundo y otros en los que caemos al peor abismo. Nosotros lo sabemos, entonces actuamos en consecuencia y nos preparamos.