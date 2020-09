La soja alcanza el valor máximo desde 2018 en el Mercado de Chicago

El repunte de la oleaginosa es acompañado por un importante aumento del valor del trigo, mientras también registran ganancias los precios del maíz, aunque en menor medida, según el reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Los contratos de la soja se pactan con un avance de US$ 5,7 por tonelada, hasta US$ 354,9 (posición septiembre) y US$ 354,5 (posición noviembre).

Ese repunte, de 11% en las últimas tres semanas, se debió a que las lluvias del fin de semana en los cinturones agrícolas de Estados Unidos "resultaron decepcionantes", por lo que "existe la preocupación de que la condición de los cultivos se haya deteriorado", indicó la BCR.

El viernes la bolsa rosarina destacó que el Estado de Iowa atraviesa por la peor sequía desde el 2013 y estimó que "esta situación podría reducir considerablemente la producción del país norteamericano".

Además se suma el debilitamiento del dólar en Estados Unidos (a un nivel mínimo desde abril de 2018), lo que "vuelve más competitivos los suministros del país del norte y la demanda de China, que realiza importantes compras y que incluso podría batir un récord de importación este año", anticipó Fyo.

Según la agencia Bloomberg, el precio actual de la soja en Chicago alcanzó un máximo de 2 años, al cotizar en niveles superiores a los de junio de 2018.

En ese marco alcista, el aceite de soja experimenta una escalada diaria de US$ 18,3 (posición septiembre), hasta US$ 754,4 por tonelada (más de US$ 110 por encima del valor de marzo pasado).