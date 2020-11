La soja cae por primera vez en ocho ruedas, tras tocar máximo desde 2016

La entidad, adicionalmente, atribuye el retroceso, luego de alcanzar el máximo desde junio de 2016, al "clima favorable" para los cultivos en Estados Unidos.

El aceite de soja cede en ese marco US$ 17,6 por tonelada para la posición diciembre, hasta US$ 832,2, aunque mantiene el máximo en varios años tras una ganancia cercana a 20% desde abril.

Los precios del maíz, por su parte, exhiben bajas de US$ 3,7 hasta US$ 164,2 por tonelada (posición diciembre).

La cotización del trigo, en tanto, desciende US$ 1,0 por tonelada y se pacta a US$ 219,0, también en la posición diciembre (US$ 50 más que a comienzos de septiembre) debido, al igual que el caso anterior, a "tomas de ganancias" de los operadores, concluyó la bolsa rosarina.