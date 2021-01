La soja vuelve a subir y supera los u$s507 por la tonelada

La oleaginosa se ve sostenida por la sequía en América del Sur, aunque hay pronósticos de moderadas lluvias en Brasil para los próximos días, y por la confirmación de ventas privadas de 240.000 toneladas de soja estadounidense a China.

A la vez, el mercado comienza a posicionarse de cara al informe mensual del USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), que se difundirá mañana, y que se espera que recorte las estimaciones de producción y de stocks finales.

En ese marco el aceite de soja se posiciona en US$ 965,6 la tonelada para este mes, cuando estaba en US$ 680 en abril pasado.

El maíz, por su parte, sube US$ 0,3 a US$ 195,7 la tonelada para marzo, mientras los operadores destacan que el mercado está acomodando posiciones ante el próximo informe de oferta y demanda mundial, y las expectativas sobre el impacto de la sequía en los dos países productores de la región, Brasil y la Argentina.

El trigo, a su vez, repunta US$ 2,3 hasta US$ 237 la tonelada (frente a US$ 169 en septiembre), por compras técnicas, ya que el USDA no debería realizar grandes variaciones en sus estimaciones.