Varina Baldi: "Nuestras complicaciones como país nos hacen más resilientes"

Varina Baldi: Trabajamos en varios proyectos en los que debíamos resolver temas vinculados a la digitalización de las cotizaciones y a ordenar la operatoria de los pedidos que ingresan en una empresa proveedora de insumos pero que luego debe llegar a un distribuidor. Vimos que eso era un problema mas grande, que tienen todos los distribuidores que no pueden usar múltiples herramientas, sino que necesitan una para integrar a todas las “grandes” y manejar menor su propio negocio.

P.: ¿Qué problemas resuelven en la cadena comercial del agro?

V.B.: Vinculamos nuestro “expertise” en tecnología con el sector agro y nos metimos de lleno en esa vertical del negocio. Les mostramos a las empresas que entendemos perfectamente de lo que estamos hablando, entonces cuando nos sentamos con un cliente -ya sea grande, mediano, chico, un distribuidor u otra agtech- entendemos sus problemas porque en muchos casos ya los hemos solucionado o trabajamos para resolverlos con nuestros desarrollos. El objetivo que nos planteamos es que el agro y las soluciones tecnologías crezcan en el sector, integrándonos y ayudando a superar las barreras que se presentan.

P.: ¿Con la experiencia que tienen en otros países, qué piensa de la Argentina?

V.B.: Soy una gran defensora de la Argentina. Creo que nuestras complicaciones como país nos hacen mas resilientes, mas creativos. No me van a escuchar nunca quejarme de la Argentina, al contrario, creo que también tenemos grandes oportunidades por lo que nos pasa. Es cierto que a veces se hace muy difícil pero soy de destacar las cosas positivas y creo que todo lo que logramos es gracias a haber nacido y habernos formado en Argentina. También hay una cuestión de tamaño de pais -mas allá de las complicaciones locales- nosotros tenemos menos escala y para soluciones de software es mas difícil crecer. Nuestra geografía nos obliga a salir al mundo y eso nos invita a la expansión. Para un brasileño es difícil pensar en eso y lo mismo para un estadounidense, porque tienen mucho mercado interno entonces no necesitan pensar en el exterior. El argentino tiene un pensamiento mas expansivo, mas global, pero a la vez con la fortaleza de la adaptabilidad.

P.: ¿El sector agtech mantiene potencial exportador?

V.B.: En tecnología se habla mucho del Producto Mínimo Viable (MVP) y la idea de tomar prototipos para empezar y luego evolucionar. Argentina es un gran lugar para eso porque somos un mercado chico, mas formador. Si funciona localmente es probable que también lo haga en el exterior, porque el argentino es un gran tomador de tecnología. Estamos en un campo fértil para eso, entonces es bueno probar en tu país y en tu comodidad para luego escalar.

P.: ¿Qué hace atractivo al agro para una empresa de software?

V.B.: Todas los sectores económicos son atractivos en la Argentina pero más lo es el agro porque busca todo el tiempo incorporar tecnología. Se lo golpeó mucho al productor diciendo que se resiste a adoptarlas. Eso fue un error, quizá ocurrió por la mala oferta que pusimos sobre la mesa o en cómo lo encaramos. Hay que trabajar mas en la experiencia del usuario y en conjunto con ellos. Nadie adopta tecnología si es un problema. Las empresas que agregan valor son las que resuelven un problema y lo hacen con una app intuitiva. Por otra parte, que la tecnología este tan disponible para todos y sea accesible nos engaño creyendo que es fácil de lograr, pero que una app sea fácil de usar y que resuelva un problema real, es dificilísimo.