“Ahora 30” podría revitalizar consumo

Tras conocerse el nuevo plan de financiamiento en 30 cuotas para adquisición de televisores, celulares y electrodomésticos, los analistas consideran que el programa a tasas más bajas puede darle un nuevo impulso a las ventas internas. Claro que, simultáneamente, advierten que si no cede la inflación mensual la iniciativa oficial solo se traducirá en un empujoncito. La Secretaría de Comercio señaló que el programa no se enmarca en el plan “Ahora 12”, ya que finaliza a fin de año y no se renovaría. P. 6