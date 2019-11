Alberto sobre el cepo: "El 10 de diciembre no es una fecha mágica, hay que ver cuántas reservas nos dejan"

Acerca de la actualidad argentina, Fernández dijo que el “FMI también es responsable de lo que pasa” y le pidió al organismo “reflexión" y la necesidad de compresión de que "no podemos seguir ajustando a la sociedad argentina”.

En este sentido, el mandatario electo “preguntó mucho por algunos planes que han desarrollado en México, sobretodo para jóvenes que no trabajan y estudian y ver cómo lo podemos proyectar en Argentina”, y dijo que buscaron “poner en valor nuestro vínculo en materia automotriz, y también en materia de carnes”.

“Hablamos de todo eso y del continente, por lo que sucede en Ecuador y en Chile. Los dos somos gente que valora la institucionalidad y la democracia, la valoramos tanto como los criterios de equidad e igualdad”, sostuvo Fernández.

En referencia a la eventual creación de un bloque progresista en la región, el dirigente peronista sostuvo: “Vemos con mucha atención lo que pasa en el continente, pero los vínculos internacionales no son vínculos gobernados por la ideología, porque cada pueblo elige y determina su gobierno”.

Y prosiguió: “No estamos hablando en el grupo de Puebla de generar una referencia ideológica que se enfrente a nadie, simplemente un conjunto de dirigentes de América Latina respetuosos de la institucionalidad y la democracia que se plantea alternativas a lo que ha imperado en los últimos años”.

Durante la conferencia, el excandidato del Frente de Todos no escatimó en críticas para la gestión de Mauricio Macri: "Lo que Argentina vive en materia de dólares es lo que Macri produjo y el 10 de diciembre no es una fecha mágica, la verdad es que eso no se resuelve con un cambio de gobierno, es el resultado de una política".

Con respecto a la relación con los EEUU, que tuvo su primer test la semana pasada cuando Donald Trump se contactó por teléfono con él, el exjefe de Gabinete dijo que aspira a tener un “muy buen vínculo”, aunque aclaró que no tiene ningún viaje previsto a ese país.

“He tenido una muy buena charla con el presidente Trump y con gente de su gobierno. Pareciera ser que están dispuestos a ayudarnos en esta instancia y yo lo celebro y lo valoro. No tengo previsto un viaje a EEUU, que puede ocurrir o no”, dijo.

Consultado acerca de la vuelta de gobiernos de corte progresista en la región, Fernández analizó: “La victoria de AMLO en México fue la muestra cabal de que los ciclos progresistas no estaban agotados. Lo que más siento con él es que tenemos una comunión de ideas y de conceptos sobre cómo ver el mundo y lo que le pasa al continente”.