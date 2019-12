Alberto F., sobre causa por la obra pública: "Es un disparate lo que han hecho con Cristina"

El lunes, la ex mandataria declaró durante poco más de tres horas en el marco de la causa conocida como "Vialidad", en la que se la acusa de haber direccionado el otorgamiento de contratos de Obra Pública durante el gobierno kirchnerista en favor del empresario Lázaro Báez.

En su exposición, la vicepresidenta electa aseguró que el juicio que la tiene como acusada se lleva adelante porque "había que condenar a un gobierno, al que desendeudó al país", y sostuvo que no espera la absolución de la Justicia, por que ya la "absolvió la historia".

CRISTINA.jpg La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ingresando a los tribunales de Comodoro Py. Noticias Argentinas

Para Fernández, la causa "es un hecho vergonzoso" y "técnicamente es un disparate todo lo que han hecho con Cristina".

Durante su declaración, la vicepresidenta electa ironizó sobre el eventual llamado a declarar de Fernández: "El responsable de la ejecución del presupuesto es el jefe de Gabinete. Ustedes me lo imputan a mí, pero el que ejecuta es el jefe de Gabinete, y aquí no hay ningún jefe de Gabinete. Y no digo que deberían estar, porque no cometieron ningún delito. Pero si quieren llamarlos van a tener un problema porque van a tener que llamar al presidente de la Nación".

Al respecto, el mandatario electo señaló que Cristina dijo "una obviedad: el que administra el Estado es el jefe de Gabinete", y agregó que la vicepresidenta electa "demostró la incoherencia del tribunal, no me involucró a mí".

Arremetió además contra el juez Julián Ercolini: "Cada sentencia de un juez es un acto de gobierno, y lo que hizo Ercolini es insólito", y acusó al magistrado de no leer la Constitución.

"Involucrarla a Cristina Kirchner es vergonzoso, es no tener idea cómo se ejecuta en el Estado, cómo se licitan las obras públicas", indicó, y concluyó que Cristina "es una mujer cansada de la persecución".