Alberto F. dialogó telefónicamente con Macron sobre "los problemas del continente"

En su discurso, Fernández dijo que "todo este tiempo ganaron otras voces y no pudimos explicar lo que le pasa a nuestro continente", y agregó: "Sentí que Macron me entendía, que entendía lo que pasa en Bolivia, donde hay una clase dominante que no se resigna a perder el poder en manos de un presidente que es el primero que se parece a los bolivianos, eso es todo lo que pasa".

"Le conté (a Macron) lo que pasa en Chile. Presidente, le dije, el milagro chileno es que los chilenos no hayan reaccionado antes. El 1 por ciento de la población de Chile se apropia del 30 por ciento del ingreso. ¿Quién puede vivir con semejante desigualdad e inequidad? Nadie", sostuvo.

Al contar otro tramo de su charla con el mandatario francés, Fernández dijo: "Hoy le decía a Macron que con Lula libre, soplan otros vientos en Brasil".

Tras su triunfo en los comicios del 27 de octubre, Fernández recibió una carta de Macron, en la que resaltó su intención de "seguir desarrollando" los "lazos comerciales y económicos" entre ambos países.

"Nuestros lazos económicos y comerciales son fuertes y generan empleo en ambos países. Me gustaría seguir desarrollándolos con usted en los numerosos sectores en los que convergen nuestros intereses", indicó en uno de sus párrafos la carta fechada el pasado 30 de octubre.

"Con el fin de reforzar nuestra cooperación en todos estos ámbitos, me complacería mucho recibirlo en Francia en cuanto su agenda lo permita. Su visita será una oportunidad para destacar la riqueza que entraña la cercanía entre nuestras dos naciones y desarrollar nuevos ejes de trabajo para los próximos años", decía la misiva.