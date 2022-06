Alberto F. : “Es la tercera vez que nos quieren dar un golpe de mercado”

El Presidente habló anoche de la economía, de la relación con Cristina de Kirchner y de un intento de golpe de mercado entre otros temas. Defendió la gestión de Martín Guzmán y envió un mensaje a la oposición : “Que se callen, que no opinen”. Alberto Fernández dijo que “es la tercera vez que nos pasa, que nos quieren dar un golpe de mercado” y mencionó que para “nosotros es imperdonable defaultear en pesos, cumplimos nuestros compromisos”. Entonces aseguró que “hay un sector de la política argentina que nos ha dejado el peor escenario económico que podríamos tener”. Para el Presidente, “lo que el macrismo hizo en la Argentina es un daño inconmensurable. No les pido que me ayuden, simplemente que se callen, que reflexionen”.