Alberto F. pidió diálogo para “construir una realidad distinta”

Terapia de grupo

Señalando que el principal problema es la inflación, Alberto Fernández, contó ante el auditorio del Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires, que mantuvo un encuentro con los “amigos” de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT. “Les planteaba ‘miren, hemos probado mil formas: nos peleamos, discutimos... ¿Por qué no probamos de sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa? Hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución dialogada. Démosle una oportunidad al diálogo”, insistió el Presidente.

“Nosotros advertimos que lo único que quedó en pie fue la inversión genuina, real, lo que se invirtió en fábricas, en producción”, dijo Alberto Fernández en relación a las consecuencias económicas de la pandemia y señaló que “lo primero que tenemos que hacer es poner en un lugar de reconocimiento al que invierte para que se produzca, para generar trabajo y para que se desarrolle”.

El Presidente cerró el encuentro durante el cual Matías Kulfas presentó los ejes para la implementación de la iniciativa Argentina Productiva 2030, que incluye la puesta en marcha de mesas multisectoriales a lo largo de todo el país, junto a gobernadores y representantes de sindicatos, de cámaras empresarias, de la academia y de la sociedad civil.

Rumbo

Alberto Fernández afirmó además que el Gobierno "sabe dónde quiere ir" y sostuvo que la inflación es el "mayor problema" argentino.

"Vamos en el camino correcto. Tenemos un modelo que no ocultamos, sabemos dónde queremos ir: no esperen de nosotros ajustes ni retracción de la economía", dijo, Alberto Fernández y que si la reactivación no se traduce en una "distribución más justa" es porque "la inflación mete la cola".

Aseguró que si bien el "escenario internacional" complica el panorama, de "los 50 puntos de inflación" en Argentina, sólo "10 tienen que ver con la guerra".

"El capitalismo necesita que la gente consuma. Un capitalismo que prescinde de los consumidores, se suicida", afirmó Fernández.

"Tenemos que construir otra realidad", dijo Alberto y, entre otros puntos pidió poner atención a la "economía popular que incluye a millones de personas y a la hay que darle un marco regulatorio".

Redes sociales

Beliz le imprimió polémica a la jornada, al anunciar el programa "Redes para el Bien Común" para profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales en ese sentido.

"Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común", dijo Beliz y anunció que "estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia". La propuesta, la oposición la interpretó como un control de los contenidos y salió con duras críticas. El funcionario dijo que el Gobierno convocó a 40 universidades de toda la Argentina "para pensar y proponer estas iniciativas".

"Redes para el bien común" es un programa del CES que nació a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, en junio pasado. Lo impulsaron Francia y Alemania .

El programa trabaja sobre el conocimiento profundo del escenario digital actual, la construcción de consensos amplios sobre buenas prácticas en internet, el establecimiento de acuerdos y compromisos entre sectores múltiples, y el asesoramiento de especialistas nacionales e internacionales.

Crecimiento

Por otra parte, a su turno, Kulfas presentó los ejes de la iniciativa Argentina Productiva 2030, que incluye la puesta en marcha de mesas multisectoriales en todo el país. El ministro, para la presentación dijo que “el sistema productivo de la Argentina se está poniendo nuevamente de pie”, y precisó que el PBI creció 10,3% en 2021.

“En ese período se crearon 1,8 millón de puestos de trabajo que permitieron bajar la tasa de desempleo al 7%, la más baja en 5 años, la industria recuperó el terreno perdido de las dos crisis, se consolida la recuperación del consumo, la inversión productiva fue 30% más alta que en 2019 y estamos en niveles récord históricos de exportaciones, con el mejor arranque de año desde que existen registros”, explicó el ministro.