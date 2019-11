Alberto F. con promesa de crédito y críticas a Trump

En otro sentido Alberto F. calificó de “poco felices” declaraciones de Donald Trump sobre Evo Morales y la crisis boliviana.

“Les hice saber a funcionarios del departamento de Estado que su expresión ha sido muy poco feliz sobre lo que pasó en Bolivia”, dijo el presidente electo y aclaró que quiere “tener la mejor relación” con los Estados Unidos, eso implica “decirse las cosas francamente”.

En un comunicado oficial, Trump expresó ayer que su gobierno “aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y a los militares bolivianos por cumplir con su juramento no sólo a una persona, sino a la Constitución de Bolivia” y que la salida de Evo Morales fue un “momento importante para la democracia en el hemisferio occidental” y una “advertencia para los regímenes ilegítimos de Venezuela y Nicaragua”.

“No comparto el comunicado de Estados Unidos No hay ningún ejército victorioso”, se quejó Alberto ante las radios y dijo que “lo que ha pasado no está bien. Ha sido lisa y llanamente un golpe de Estado. No se pude disfrazar de otra cosa”,.

“A mi juicio, Estados Unidos intercedió décadas en la región. Ahora volvió a las peores épocas de los años setenta, avalando intervenciones militares contra gobiernos populares que fueron elegidos democráticamente”, aseveró el presidente electo y apuntó también contra Faurie diciendo que “dijo ‘dejemos que los bolivianos solucionen sus problemas’, pero no advierten lo mismo con Venezuela. Yo no sé qué necesita Faurie para reconocer un golpe de Estado”.

Además reveló las dificultades que afrontó Morales en su vuelo de salida de Bolivia.

“Tuvimos serias dificultades para garantizar la seguridad de Evo y de sus ministros”, admitió Alberto Fernández.