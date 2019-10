Alberto Fernández advirtió que "los tiempos que vienen no serán fáciles"

Durante su discurso, el dirigente dijo: “Que cada palabra que dimos, que cada compromiso que asumimos fue un contrato moral y ético con los argentinos sobre el país que debemos construir y que hoy, amos a hacer todo lo que haga falta para que las persianas de las fábricas, de las pymes vuelvan a levantarse”.

El exjefe de Gabinete fue el tercer orador de la noche luego del gobernador electo de la Provincia, Axel Kicillof, y de la vicepresidente electa, Cristina Fernández de Kirchner. “Lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas. Nuestro compromiso es con ccada uno y cada una de los argentinos y argentinas”, analizó.

“Vamos a entrar al mundo dignamente, vamos a volver a construir el país que soñaron nuestros mayores, vamos a hacerlo porque nos lo merecemos. No lo van a hacer Cristina y Alberto, lo vamos a hacer todas y todos como siempre lo dijimos”, sostuvo Fernández.

En este sentido, el abogado destacó que “el Frente de Todos nació para incluir a todos los argentinos y a todos los argentinos estamos convocando. Los tiempos que vienen no son fáciles.

Por otra parte, Fernández recordó a Néstor Kirchner, quien fallecía el 27 de octubre del 2010, hace exactamente nueva años. “No sería justo que hoy no le reconociera a él lo que él hizo por nosotros y la enorme posibilidad que me dio a mí de vivir esa aventura de hacernos cargo de un país caótico y ponerlo de pie”, lanzó.

Por último, Fernández esgrimió una advertencia al Gobierno: “Ojalá que nuestros opositores sean conscientes de lo que han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que nos han dejado. Ojalá que ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron lo tengan ahora”.

El candidato peronista obtuvo el 48% de los votos, ocho más que el presidente Mauricio Macri, que bajo el sello Juntos por el Cambio rondaba el 40%, dejando en tercer lugar al exministro de Economía Roberto Lavagna.