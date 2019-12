Alberto Fernández almorzó con Moyano a días de su asunción

Por su parte, Moyano estuvo acompañado por su hijo Facundo y otros dirigentes aliados como Omar Plaini (Canillitas) y Marcelo Peratta (Farmaceúticos), además de los del Frente Sindical, otros de los sectores más "combativo" de la CGT que se alejó de la conducción, entre ellos el jefe del SMATA, Ricardo Pignanelli.

El almuerzo entre el Presidente electo y los dirigentes cegetistas llegó luego que el camionero tomara cierta distancia de Fernández con una declaración en la que dejó en claro cómo actuará ante el nuevo Gobierno.

alberto moyano 2.jpg

"Cuando el laburante necesite algo, nosotros lo vamos a pedir. Si a alguno no le gusta, lo lamento, pero es mi función y responsabilidad. El laburante no me puso en el gremio para que le caiga simpático a alguno", fue una de las frases que pronunció días atrás.

Al margen de sus dichos, el camionero mira con recelo al referente del Frente de Todos por la estrecha relación que el mandatario electo forjó en el último tiempo con uno de los rivales internos de Moyano en la CGT: Héctor Daer.

"Se habló del trabajo registrado, de la importancia de recuperar el mercado interno, de que vuelva a haber Ministerio de Trabajo", enumeró el sindicalista Peratta a la salida de la reunión. Y agregó: "Desde nuestro sector hubo respaldo al bono de fin de año que pidió Camioneros y que piden otros compañeros".

Tras el encuentro, Fernández se retiró sin hacer declaraciones a la prensa para dirigirse hacia el Congreso donde participó de la primera reunión de los diputados del flamante bloque Frente de Todos.