Política Alberto Fernández: "La prensa corre peligro con Macri, no conmigo" El candidato del Frente de Todos se refirió a la situación de la prensa en caso de acceder a la presidencia. "En toda la campaña me preocupé en que todos los me reclamaban una entrevista pudieran hacerlo y no les pregunte como pensaban", dijo.