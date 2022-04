Alberto Fernández lanza hoy la construcción del gasoducto Néstor Kirchner

El nuevo gasoducto, un caño de 558 kilómetros de extensión, va a ser construido en dos etapas. La primera conectará la localidad de Tratayén (en Neuquén) con Saliqueló (una ciudad bonaerense, ubicado 273 kilómetros al norte de Bahía Blanca). La obra tiene un costo aproximado de u$s1.500 millones y será financiada con fondos del tesoro, y del Aporte Solidario de las grandes fortunas.

El impacto es sectorial, pero también macroeconómico. El Gobierno espera que esté terminado para el invierno de 2023, con el objetivo de evitar las grandes importaciones de gas natural licuado (GNL). Este año, más allá del acuerdo alcanzado con Bolivia, el país necesitará importar GNL, que se encuentra en valores históricos producto de la guerra en Ucrania, lo cual podría derivar en importaciones récord de energía y profundizar el déficit en la balanza energética.

En Vaca Muerta se encuentra la segunda reserva de gas no convencional del mundo, pero actualmente cuenta con un cuello de botella en la producción por la falta de transporte. El gasoducto permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24 millones de metros cúbicos por día. La segunda etapa permitirá llegar con gas natural al sur de la provincia de Santa Fe. Esto abrirá la posibilidad a alcanzar grandes centros urbanos e industrias del centro y norte del país, como así también abrirá la posibilidad de exportar a Brasil y al norte de Chile.

El lanzamiento será encabezado por el Presidente, en un acto desde las 12. Junto a Alberto Fernández, participarán Pablo González y Sergio Affronti, presidente y CEO de YPF respectivamente; los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Neuquén y La Pampa, Axel Kicillof, Omar Gutiérrez y Sergio Ziliotto; el secretario de Energía, Darío Martínez; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe de gabinete, Juan Manzur y, el titular de IEASA (la firma estatal que operará el gasoducto), Agustín Gerez. También participarán ejecutivos de otras petroleras privadas que operan en Vaca Muerta, que aguardan la obra para aumentar las inversiones.

También se espera la asistencia de Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, y del interventor de Enargas, Federico Bernal. El ministro de Economía, Martín Guzmán, no asistirá al evento porque está de gira oficial en Washington.

Impacto macroeconómico

Actualmente, Argentina cuenta con un déficit en la balanza comercial energética. Por el contrario, el desarrollo de Vaca Muerta no solo permitirá en el corto plazo el autoabastecimiento energético, sino por el contrario, “morigerar la restricción externa”, al aportar u$s 33 mil millones anuales más en exportaciones, solo de desarrollarse el 50% de Vaca Muerta, según estima un informe del think tank Fundar.

En este nuevo escenario que plantea el gasoducto, el Gobierno analiza lanzar una nueva ronda del Plas Gas.Ar para generar un horizonte a las inversiones. Será para los “nuevos volúmenes que permitirá transportar el nuevo gasoducto”, indicó Martínez, titular de la cartera de energía. “Como siempre, estamos conversando con todo el sector de la industria, antes de adoptar las decisiones necesarias”, agregó.