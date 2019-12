Alberto Fernández negó influencias en la Justicia y Kicillof denunció "persecución" judicial a Cristina

"En mi vida académica he trabajado con abogados que ejercen su profesión. @halconada sabe que en esa labor profesional yo soy absolutamente ajeno. Es miserable atribuirme mover influencias en esos casos. No voy a soportar en silencio la difamación hecha invocando hacer periodismo", escribió Fernández en su cuenta de Twitter, al salir al cruce de la nota de Hugo Alconada Mon.

"En la Argentina qué vamos a construir entre todos y todas se van a acabar los 'operadores judiciales', los 'operadores mediáticos' y los jueces y fiscales que 'operan' para poderes mediáticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben", y concluyó: "Sábelo @halconada".

El presidente electo citó parte de un artículo publicado en el diario La Nación, al que respondía con su posteo: "En Bahía Blanca se dirime una de las investigaciones penales más sensibles para Lázaro Báez. Todo se encaminaba hacia los procesamientos... Hasta que después de las PASO, apareció un colaborador del Presidente electo, @alferdez. ¿Tráfico de influencias?"

Kicillof aseguró que la Justicia "persigue" a Cristina Fernández de Kirchner

En paralelo, el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que la Justicia "persigue" a la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, quien se presentó este lunes en el juicio en el que se la acusa del direccionamiento de contratos de obra pública vial en Santa Cruz.

"Durante años la acusaron y difamaron. Hoy los jueces no dejan que se transmita su declaración. Se nota mucho. No es justicia, es persecución", posteó en sus redes sociales el ex ministro de Economía. Kicillof añadió luego el hashtag #QueremosVerACristina a su mensaje.