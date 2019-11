Alberto Fernández pidió un monumento de "bombero" para Duhalde

Cuando finalizó la reunión, el ex presidente y exgobernador bonaerense habló con los medios en la puerta de las oficinas y en referencia a la deuda con el Fondo aseguró que “cuando no se puede pagar, no se paga”. “Ya saben que no podemos pagar. O te crees que son zonzos los acreedores. No podemos. Y cuando no se puede, no se paga: es lo que me pasó a mí”, recordó el exmandatario.

“Un año y medio estuvimos discutiendo, nos decían que bajemos las jubilaciones. Y después se arregló con una quita importante en 2003. Pero ese no es el problema de la Argentina: no lo que debemos, sino que no producimos”, aseguró Duhalde.

Al referirse al tono y temas abordados durante su encuentro con el presidente electo, el exgobernador bonaerense dijo, con humor: “Vengo de charlar un rato con él Alberto (Fernández). Lo tengo cansado ya con WhatsApp”.

“Vine a hablar de lo que hablamos siempre: la necesidad de que un presidente argentino tenga ADN productivo. Que se ocupe del trabajo y la producción. Desgraciadamente la cultura se ha convertido en una cultura usurera y se olvidan del trabajo y la producción”, remarcó sonriente. Si bien le consultaron por la gestión del presidente Mauricio Macri, Dhualde se mostró reacio a dar una opinión y pidió “dedicarse a no pelear más. Ni con Macri ni con nadie. Cada uno tiene que hacer un aporte, y si no, serán traidores a la causa de la gente. Eso nos enseñó Europa”, sentenció el exmandatario.

Duhalde además aseguró que Cristina Kirchner “está sufriendo mucho” por su hija Florencia, y dijo que “hay que entenderlo”. “Cristina tiene un enorme problema, ella sufre como una madre. Cristina está sufriendo por su hija, eso hay que entenderlo”, señaló Duhalde en declaraciones a la prensa.

Al salir del encuentro con el presidente electo Alberto Fernández en las oficinas de Puerto Madero, señaló: “Los varones creemos que queremos a los hijos igual que la madre, pero los hijos son parte de la madre”. “Cristina está sufriendo mucho, pero como estamos llenos de odio en la Argentina, no pensamos esas cosas”, aseguró el expresidente, al ser consultado sobre la próxima vicepresidenta.