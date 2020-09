Alberto cruzó al presidente de la Corte por traslado de jueces y desactivó la marcha por el 17 de octubre

La citación del titular de la Corte a los supremos responde a un pedido de urgencia presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados fueron revocados por el Senado.

“¿Qué pasaría si hoy en el juzgado vacante de Bonadio yo buscara un juez que me cae simpático y lo pongo en ese lugar? ¿Y qué si busco cuatro jueces que me caen simpáticos y los coloco como camaristas por decreto en las cuatro bancas de la Cámara Federal? ¿Qué diría la gente? Si yo hago eso es un escándalo, o sea que quiere decir que es un escándalo que ellos hicieron. Si yo quisiera aprovecharme de lo escándalos que hicieron, no haría nada de lo que hice. Legítimamente podría buscan un juez federal que me caiga simpático, a esos que llaman jueces K, que no sé si existen todavía, pero eso está mal”.

“¿Qué está discutiendo la Corte? Tengo una sola cosa en claro: los que defienden esto son los que quieren seguir manipulando a los jueces con lo hicieron durante el gobierno anterior. ¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte, que tiene tanto ahínco? ¿Qué está buscando? Cualquiera que ha estudiado derecho sabe que esto era un escándalo jurídico”, expresó en una charla con el programa radial "Secreto de Sumario", que cumple este viernes 500 emisiones.

Fernández reveló que a uno esos jueces que fueron desplazados lo conoce desde que tiene 17 años y confesó que lo conocía personalmente. “Más allá del afecto persona que puede tener, es incomprensible lo que ocurrió”, dijo. “Lo que hay que hacer es poner jueces probos, dignos y capaces”, enfatizó. “Los que se quejan son los que siempre han manipularon a los jueces y siente que pierden el poder de manipularlos”, remarcó.

En otro tramo de la charla, el mandatario desactivó una posible movilización popular en las calles por el 17 de octubre, como pretendía organiza la CGT y la PJ. “Tenemos que esperar, este no es el momento de salir, porque hay riesgo de contagios. Lo que necesitamos es ayudar a los médicos, enfermeras, terapistas, que están todo el día tratando de recuperar vidas. Cuando nos reunimos en marchas como esas, o nos amontamos en un cervecería o restaurant, las posibilidades de contagio son muy grandes”, subrayó.

“El sistema de salud resiste, pero hay seres humanos que están horas y horas y tiene un nivel de estrés y agotamiento que hay que tener en cuenta. Por respeto a los médicos”, indicó Fernández.

“Que los locos sigan locos, diciendo y haciendo barbaridades, que ellos muestren su falta de solidaridad. Nosotros somos distintos a ellos, y a nosotros nos preocupa la vida del otro. Quedémonos en casa y ya habrá tiempo para que salgamos”, agregó.