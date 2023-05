Alberto fue a un municipio PRO y cruzó a Macri por educación

En la misma línea, Fernández apuntó contra la gestión del ex presidente Mauricio Macri: “El Gobierno que nos precedió en 4 años hizo una obra en una universidad, mientras nosotros ejecutamos 167 obras en todas las universidades del país, con una inversión de más de 50.000 millones de pesos”.

“Nosotros creemos mucho en la educación pública. Un país que no apuesta a la ciencia y a la tecnología es un país sin futuro en los tiempos que vivimos. Cuanto más espacios como éste abramos será mejor la sociedad que tengamos. No hay ningún tipo de gasto, como algunos dicen, hay inversión”, dijo Fernández. En ese sentido, señaló que “las sociedades más ricas y más igualitarias son las que han desarrollado el conocimiento, no las que tienen oro, plata, petróleo”.