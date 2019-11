Alberto hizo equilibrio entre Washington y Caracas

“Hablamos de la preocupación por lo que sucede en Ecuador y en Chile. Los dos valoramos la institucionalidad y la democracia, al igual que los criterios de igualdad y equidad. Lo que más siento con AMLO es que tenemos comunión de ideas y conceptos sobre lo que le pasa al mundo y a nuestro continente”, explicó Alberto tras la reunión, y almuerzo, con López Obrador. El presiente electo descartó además la conformación de un frente progresista para rivalizar con Estados Unidos y explicó que “nadie quiere experiencias como las que vive Chile. Hay que ayudarlos a recuperar la paz y una mayor integración de acuerdo a la demanda del pueblo chileno. Nosotros no estamos proponiendo un polo progresista en contra de nadie sino para proteger a los postergados por las políticas del presente”. Acto seguido, volvió a responsabilizar al FMI por la crisis económica, social y cambiaria que padece el país. “El FMI es también responsable de los que pasa en Argentina. Lo único que le pedimos es reflexión sobre lo que pasa en nuestro país y comprender que no podemos seguir ajustando a la sociedad argentina. Cuando Macri deje el Gobierno, el 40% de los argentinos estará en la pobreza. Hay poner en marcha la economía y luego ver de que forma vamos a cumplir nuestras obligaciones pero no a costa de más sufrimiento social”, reiteró Fernández. Y resaltó: “No es que no querramos pagar, es dinero que entraba en concepto de deuda y salía en concepto de fuga. Las obligaciones hay que cumplirlas pero no podemos hacerlo pidiéndole más sacrificio a nuestra gente”.