Alberto: "No podemos pagar en las condiciones que está la economía"

“El mundo tiene que entender que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina”, fue la frase completa del presidente electo durante una entrevista concedida al exmandatario ecuatoriano Rafael Correa para Rusia Today. De todas formas, Fernández aclaró: “Argentina siempre ha hecho honor a sus deudas. Inclusive cuando fuimos al default nosotros dimos un plan de pagos, no dijimos: ‘No pagamos más’. Y salimos pagando, y ahora debemos hacer lo mismo. Esta deuda fue contraída en un gobierno democrático. Antes eran deudas tomadas en dictadura y también las pagamos. Ahora no tenemos nada para decir porque fue en un gobierno democrático. Pero la comunicad internacional nos entiende y nos van a acompañar”.