Alberto pidió una tregua en el FdT y apuntó contra el eje Macri-Milei

Asimismo, diferenció entre “aquellos que piensan que el trabajo es un costo”, y los que, como él, consideran que “es un insumo central para el desarrollo económico”, y acusó al expresidente Mauricio Macri de alentar, durante su gestión, a los empresarios que cerraran sus puertas si “el negocio no rendía”.

También hizo referencia a los factores externos que debió afrontar desde que asumió al mando el 10 de diciembre de 2019. “Tenemos situaciones difíciles, no les quiero contar mis penurias desde que asumí al Gobierno porque cada día me aparece una nueva y ya quisiera que paren las maldiciones que me han mandado porque han sido muchas”, aseveró junto al director nacional de Empresas Recuperadas dependiente de esa cartera, Eduardo Murúa. Además, enumeró: “Heredar a Macri, agarrar una pandemia, transitar una guerra y soportar una sequía, ya está, más cosas no me pueden pasar. Por lo tanto, lo que podemos hacer es ver cómo encaramos el futuro”.

Acompañado por su ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y varios funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, entre ellos, Emilio Pérsico, el jefe de Estado encabezó el acto por el Día de las y los Trabajadores de Empresas Recuperadas y destacó el surgimiento de la economía popular. “No es una nueva coyuntura, la economía popular ha venido para quedarse, y hay que darle un reconocimiento porque deben tener los mismos derechos. Hay que darle otras reglas de funcionamiento porque no son las reglas de la economía formal porque tiene otras carencias”, desarrolló al tiempo en el que aclaró que difiere de la formal.

Por último, el Presidente cuestionó a quienes sostienen que “la economía popular son una banda de planeros que no quiere trabajar”, y cargó contra los precandidatos como Javier Milei que proponen “terminar con la indemnización por despido, con las vacaciones pagas” y plantean que hay que imitar a Qatar, país sin sindicatos.