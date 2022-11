Alberto polarizó con Macri en su regreso a La Plata con Tolosa Paz

Alberto destacó que con cada tren que se reactiva "son argentinos que encuentran un modo más ágil de viajar, más económico...". El mandatario nacional estuvo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro Guerrera; la ministra de Desarrollo Social nacional, Victoria Tolosa Paz, y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci.

Fernández contó que vio una foto de 2017, cuando el Gobierno anterior ya había desmantelado el techo de la estación, "en el que se veía cómo caía el agua" y la gente estaba a la intemperie. Y precisó que al no tener techo era imposible poner un tótem de seguridad porque se deterioraría. "Y me cuentan que los últimos que cuidaron la estación fue un productor privado de Hollywood. No todos somos lo mismo. Algunos piensan que un productor privado tiene que reparar lo que usan los ciudadanos de La Plata y Quilmes; y otros creemos que lo tiene que hacer el Estado...", remarcó, aludiendo al reacondicionamiento que una productora cinematográfica realizó en el lugar para filmar la película "Siete años en el Tíbet", con Brad Pitt.

El Presidente recordó las palabras de Eva Perón, cuando durante una huelga de ferroviarios les dijo "ustedes acuérdense cómo estaban antes y piensen cómo están ahora". "No todo es lo mismo. Hubo un tiempo donde el arreglo de este techo quedó en manos de productores de Hollywood y el Estado se retiró; un tiempo en que este techo había desaparecido y esos hierros empezaron a llenarse de óxido, y lo recuperó el Estado para los argentinos y argentinas que habitan esta tierra. Recuerden, recuerden...", pidió.

Tras asegurar que las obras en la estación no concluyeron, ya que falta la puesta en valor de la cúpula y de la entrada principal, destacó también la recuperación del Tren Universitario que, junto a la obra inaugurada hoy, “permitirá que La Plata vuelva a ser una gran ciudad y esto que queremos para La Plata lo queremos para todos los argentinos y argentinas". Por su parte, Kicillof destacó la importancia de la recuperación de la red ferroviaria "no por una cuestión logística, ni turística sino histórica, por la importancia que tuvo el tren en poblamiento y la extensión demográfica".

El gobernador consideró que cuando fue desmantelada esa red ferroviaria "fue una puñalada al corazón de la provincia, fue darle en el espinazo, en el sistema nervioso". "Esta obra se termina después de cuatro años que no fueron solo de demoras, sino de retrocesos para el sistema ferroviario nacional y bonaerense", expresó Kicillof. Sostuvo que "la ausencia del techo en esta estación era un símbolo del abandono, la desidia y la decadencia, producto del fracaso de una idea política de vaciamiento, de retirar el Estado". "El tren en nuestro país es un instrumento de inclusión, de integración y de justicia social, ya que nos devuelve el derecho a recorrer, trabajar, descansar y, sobre todo, derecho al futuro", remarcó.

El ministro Guerrera expresó que "las obras públicas tienen que terminarse para el bienestar de los argentinos y argentinas. Con todo lo que pasamos, en septiembre de 2020 se retomaron las obras de esta estación, con una inversión de 986 millones de pesos". "Esta gestión ve en el sistema ferroviario nacional la posibilidad de conectar a argentinos y argentinas y de intercambiar las cargas. No es posible un aumento de la producción e intercambio de bienes sin una buen sistema ferroviario", afirmó.