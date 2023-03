Alberto salió a enfriar la crisis del Frente de Todos

En la misma línea, manifestó: "Necesitamos de la compañía de ustedes. No importa quién va a presidir la Argentina lo que si importa es que sea uno de los nuestros para que no se altere el movimiento político que le hemos dado a la Argentina". "Les pido que este acto de hoy sirva para que reflexionemos y que nos demos cuenta de dónde están los que se sirven de la política y los que usamos la política para servir a la gente. Queremos que la Argentina esté unida, y que el murmullo de la gente se convierta en alegría sostenida y que logremos que la mortalidad haya decrecido. Tenemos que recordar que en política no todo es lo mismo", finalizó mientras el auditorio aplaudía .

Sus dichos llegan tras los constantes cuestionamientos internos de los referentes del espacio que encabeza la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por la mañana, el titular de La Cámpora y funcionario del Gabinete de Kicillof, Andrés "El Cuervo" Larroque, acusó al jefe de Estado de desconocer el rol de liderazgo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner y de querer "competir torpemente contra ella".

El secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés "Cuervo" Larroque acusó ayer a Alberto Fernández de desconocer el "rol de liderazgo" de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de querer "competir torpemente contra ella". "Alberto tiene una dificultad desde el inicio en caracterizar cuál es el rol de Cristina. Optó por competir de una manera torpe porque, quien lo había propuesto, fue Cristina y entramos en una pelea muy dañina", señaló el funcionario que está bajo la órbita de Axel Kicillof, y continuó: "Es como morderle la mano al que le dio de comer lo que hizo Alberto con Cristina".

Los cuestionamientos al mandatario de parte de Larroque no son nuevos. En más de una ocasión, el referente kirchnerista aseguró que el Gobierno de Alberto Fernández no es peronista y lo definió como una especia de "híbrido" marcado por un debate ideológico.

"Cuando Cristina decidió que sea candidato para cuidar la unidad y evitar que (Mauricio) Macri tuviese chance en 2019, decidió ceder, con inteligencia y generosidad, frente a lo que podemos denominar un sector moderado del peronismo que no pone el acento en el tema de la distribución del ingreso y la justicia social", enfatizó.

Además, aseguró que en plena campaña por Alberto Fernández, "era lógico (pensar) que, si las cosas se hacían bien y la gente percibía que se estaban resolviendo sus problemas, lo natural era ir por su reelección", y aclaró que, en la actualidad, no se vive ese escenario.