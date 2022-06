Alberto se sumó al Gabinete en día clave para el mercado y le apuntó al macrismo

"No comparen nuestros números con los de Macri, y si los comparan recuerden que no tenían ni pandemia ni guerra. No comparen nuestros números con nadie, porque la pandemia la vivimos solo nosotros, y somos sobrevivientes de una pandemia que se llevó 15 millones de vidas en todo el mundo", dijo Fernández en el fragmento final de un discurso que se extendió por casi 25 minutos. En otro tramo del mensaje, volvió a referirse como "ladrones de guante blanco" a funcionarios del gobierno anterior y dijo que cuando asumió la gestión se encontraron obras con sobreprecios de hasta un 70 por ciento.

"Las obras que estaban previstas hacer con la participación público privada (PPP) a nosotros nos cuesta un 30 por ciento de lo que estaban valuadas, había un 70 por ciento de sobreprecios en cada una de esas obras. Esto lo cuento para que esos ladrones de guante blanco que tanto se ofenden se den cuenta que no son otra cosa que ladrones de guante blanco", aseveró el mandatario.

En el inicio de su discurso, haciendo mención al prócer santafesino Estanislao López -de quien ayer se cumplió el 184 aniversario de su fallecimiento-, el Presidente dijo estar "convencido que Argentina va a ser un país federal cuando, el que nazca en el lugar más alejado de la patria, tenga la oportunidad de encontrar educación, un trabajo, de poder ir a una universidad, de poder vivir feliz y morir después de haber vivido felizmente".

En esa línea, criticó la concepción "centralista", esa "Argentina arácnida que pensó, en la que creyeron, los de la generación del 80" y agregó: "Como antes que porteño soy argentino, voy a trabajar hasta el último día para hacer más federal a la Argentina".

Fernández también se refirió a la situación de la seguridad en la ciudad de Rosario y pidió una reforma de la Justicia. "Mandé al Congreso una reforma de la Justicia federal que el Senado trató y Diputados no quiso tratar con el argumento de que buscaba la impunidad de alguien. Lo que lograron es la impunidad de las grandes corporaciones criminales. Esa ley quedó varada", dijo.

En ese sentido, señaló que legisladores santafesinos quieren impulsar una ley que recupere los fundamentos de esa reforma: "Le pido al Congreso que debate esa ley, porque Rosario lo necesita y Argentina lo necesita". Por su parte, Perotti recordó que, el día de hoy, se recuerdan 184 años del fallecimiento del brigadier Estanislao López, un "patriarca del federalismo".

"Después de 200 años, los argentinos seguimos siendo del interior con problemas y de capital con mejor vida. Lo digo con el deseo de que no se potencien desigualdades", comentó el mandatario provincial. Perotti hizo expresa mención a que fue el presidente Fernández quien abrió esa discusión sobre el federalismo, que hoy se ve plasmada en el intento del Gobierno Nacional por "recuperar" recursos destinados a la Ciudad de Buenos Aires durante el macrismo.

"Acompañamos claramente. En esa instancia de recupero hay recursos que Santa Fe necesita sin demora", añadió.

A su turno, Katopodis sostuvo que la "gente está reconstruyendo su vida, con mucho esfuerzo" y que el Gobierno nacional está "a la altura" con acciones concretas.

"Vinimos a Santa Fe para anunciar el inicio de las obras. Están en marcha, son una realidad, a partir de un Gobierno que piensa de manera federal y construye una sociedad más igualitaria todos los días", dijo el funcionario.