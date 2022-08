Alberto: “Sergio Massa esta tranquilizando la economía”

Además, se refirió a su postura particular respecto a la aplicación de dicho mecanismo en tiempos de democracia. “Yo particularmente siempre he dicho lo mismo. El indulto es una rémora que ha quedado en la Constitución Nacional. Es una rémora de la monarquía”, aunque expresó que la mirada crítica que tuvo históricamente se aplica dentro de un marco en el cual la Justicia funciona correctamente “y en verdad tenemos una justicia que se parece más a la de una monarquía que a la de una democracia”.

A propósito de la actuación del fiscal Luciani, señaló que en su alegato “dice poco” ya que argumenta que la exmandataria “no pudo no saber”. “Dice cosas tales como que un gobierno es una asociación ilícita. No conozco a Luciani. No sé cómo es su calidad doctrinaria, no lo conozco. Lo que si digo es que es de una debilidad todo lo que ha dicho”, señaló.

Particularmente sobre el contenido de la causa, en la cual se investiga el vínculo de la exmandataria con el empresario Lázaro Báez y el presunto redireccionamiento de la obra pública para beneficio propio, el Presidente dijo no tener ninguna duda respecto a la inocencia de su compañera en la fórmula presidencial. “En esta causa Cristina no tiene nada que ver. No tengo ninguna duda”, sostuvo y agregó que la titular del Senado “no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen”.

“Alentar la idea de que le puede pasar a Luciani lo que le pasó a Nisman...hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, dijo en el momento mas controvertido de la noche.

Sobre sus idea de una reelección afirmó: “Es lo último en lo que estoy pensando en este momento”, dijo el mandatario y siguió “Lo único que tenemos que garantizar es que en 2023 no vuelvan a ganar los mismos tipos que nos dejaron ese país miserable, esa justicia vergonzosa; que no vuelvan a aparecer en los sótanos de la democracia los operadores judiciales, los Pepín Rodríguez Simón”.estoy pensando en este momento”

Sobre la situación económica afirmó: “Veo que los datos de la macroeconomía son todos positivos” y confió en que “Sergio Massa esta tranquilizando la economía”.