Rocchia Ferro: "No hay que dejarse llevar por rumores, hay alcohol y de sobra"

Jorge Rocchia Ferro: Por supuesto. Ante la demanda actual y mucho más. A punto tal que, hay alguna empresa que ha tenido la posibilidad de exportar 8 millones de litros de alcohol en diciembre otra exportó 7 millones de litros.

P.: ¿Llevan a cabo alguna otra acción solidaria desde Los Balcanes ante la pandemia del Covid-19?

J.R.F.: Si, donamos más de 330.000 litros de alcohol a entre el Gobierno de Tucumán, Catamarca, Gobierno de la Provincia de Chaco, Misiones, Santa Fe, a las intendencias de las Localidades de El Palomar, San José de Arequito, Tafí del Valle, Lules, Aguilares, La Florida, Simoca. Además de Instituciones Civiles como la policía provincial y municipal de Tucumán, Sanatorios, Defensa Civil, Hospitales, entre otros.

P.: ¿Cuál cree que será el efecto de la pandemia en la economía?

J.R.F.: No sabemos hasta qué punto va a llegar esto, pero creemos que va a ser de un efecto catastrófico. Visualizo en el corto plazo un panorama de crisis en donde tenemos que darle prioridad a los sueldos. Tenemos que ser imaginativos. Nosotros estamos hablando con nuestros proveedores de pagarles un 50% y el otro 50% en cheques a 120 días. En el mediano y largo plazo lo veo muy complicado. Los comodities han caído, el consumo ha caído. Creo que tenemos que ser solidarios y pensar de qué forma salimos entre todos adelante. Con los 10 presidentes que conformamos la UNINOA (Unión Industrial de Norte Argentino) hemos pedido una reunión urgente con el Presidente de la Nación a los efectos de poder plantear la problemática que tenemos en este momento.

P.: ¿Las medidas de alivio que anunció el Gobierno para las PyMEs son suficientes?

J.R.F.: No, no fueron suficientes. Creemos que son muy buenas, pero aún no están todas de forma efectivas. En Tucumán los bancos aún no están llegando con la ayuda a algunas industrias como la azucarera y la citrícola.

P.: ¿Cuál es la actualidad del mercado hoy?

J.R.F.: Similar a la que están la mayoría de las pymes. Estamos preocupados por el mediano y largo plazo. No hay créditos para empresas que tienen más de 100 empleados, ni recursos del Estado para empresas medianas. Nosotros creemos que los peores meses para afrontar son junio, julio y agosto, ya que todos tenemos asegurados los sueldos de los empleados de marzo y abril.

P.: Y más allá del contexto actual: ¿por donde pasan las principales dificultades del sector?

J.R.F.: En cuanto a la industria en sí, la demanda de azúcar ha caído notablemente. En lo que al mercado de combustibles respecta, cayó un 80% la demanda. Desde la industria de Biocombustible es muy importante que se firme la prórroga de la ley 26.093 que venimos pidiendo desde el año pasado. Esa ley nos permite extender el decreto por 5 años más de prórroga, lo que nos asegura una mayor previsibilidad del sector ayudándonos a planificar a futuro en nuestros negocios. Otro de los grandes problemas que tenemos en el sector es que no tenemos actualización de precios y esto nos genera una producción a pérdida. Hoy nuestro valor es de $ 29,85 y debería estar por lo menos en $ 36 pesos el kilo de azúcar para los alcoholeros.