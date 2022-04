Alertan por la estafa de la “cuarta dosis” para secuestrar WhatsApp

Cómo es el engaño

Desde BTR explicaron que los estafadores contactan a la víctima llamándola por la línea telefónica. “El celular y su CallerID, indican que es un ‘Número Privado’, preguntan por el nombre y apellido del usuario y otros datos filiatorios; e intentan hacerte creer que te llaman de parte del Ministerio de Salud de la Nación. El logo del llamado remitente es el de ‘Mi Argentina’ y el propósito de la comunicación es agendar su turno para la cuarta dosis o una dosis adicional de la vacuna por el coronavirus. Claramente además del ardid hacen uso de las filtraciones de datos, fallas en configuraciones de seguridad y engaños que roban ‘la identidad de las personas’”, destacó la firma.

Es entonces cuando la víctima puede caer en la estafa. “La técnica es la del secuestro de WhatsApp, que consiste en que alguien introduzca tu número en otro celular y espere a que cometas el error de darle el código de verificación de seis dígitos que recibiste por SMS. Si compartiste el código con la persona que intenta robarte la cuenta, ese usuario ya tiene acceso a tus conversaciones, mientras que el usuario no podrá hacer uso de su propio perfil, minutos más tarde”, remarcaron desde BTR.

“La modalidad implica que un supuesto ‘Dr. Reynoso’ sugiere que, dada la complejidad de la app, él te va a asistir en generar el turno en la aplicación ‘Mi Argentina’, que no cortes y que vas a recibir un SMS con un código de seis dígitos y que se lo transmitas”, explicó la firma, quien concluyó: “Los delincuentes que acaban de secuestrar WhatsApp, no cortan la llamada con la víctima; sino que solicitan que aguarden en speaker y en simultaneo viralizan entre los contactos de la persona lo siguiente: ‘Urgente, necesito una mano, me transferís $ 50.000 a este CBU? Mañana cobro y te devuelvo’”.

Así es que, como conclusión general (o enseñanza), desde la firma advierten que no se deben compartir los datos con personas desconocidas. Y si, llegado el caso, se recibe un mensaje de un conocido pidiendo dinero de improviso, contrastar que se trate efectivamente de esa persona.