Alertan que la deuda podría ser una nueva burbuja

El autor del libro “Boombustology: Spotting Financial Bubbles Before They Burst”, señaló que cualquier tipo de enfoque para analizar una burbuja va a ser incompleto, pero destacó que hay cinco elementos para tener en cuenta. En primer lugar, destacó los precios de los activos; “una mayor demanda va a generar un alza en los precios, que seguirán creciendo en una manera en la que no será sostenible”, explicó. En segundo lugar colocó al precio del dinero: “cuando el valor del dinero está mal determinado, se utiliza de manera incorrecta, de modo que puede generar que haya demasiado endeudamiento o apalancamiento”, estimó. Otro de los factores es el exceso de confianza, a partir del cual los inversores toman decisiones que pueden no ser las óptimas. Después está la manipulación política, a través de subsidios o tarifas con precios artificiales, que desembocan en una dinámica insostenible. En último lugar, colocó al comportamiento en manada. “Cuando todos estos factores se cumplen al mismo tiempo, la burbuja es inminente”, sostuvo Mansharamani.

El especialista consideró también que es importante tener en cuenta el caso de China, que tiene sus propios problemas económicos. “Tiene problemas de deuda que pueden hacer que la economía se desacelere, a partir de un menor consumo, entre otras variables, para solucionar el problema”, explicó. Resaltó que, al ser un país grande, puede sortear algunas de las problemáticas, de modo que no es un problema en el corto o mediano plazo, pero habrá que estar alertas. Y sostuvo que el gigante asiático presta dinero a países que, por el momento, no tienen capacidad de repago, pero alertó que “si las economías comienzan a repuntar, esto podría generar un nuevo boom de commodities en el mundo”.

Por último, estimó que una de las cuestiones a tener en cuenta es la evolución del presupuesto militar de Arabia Saudita, que se ubica en los primeros lugares a nivel mundial. “Esto genera preocupación porque hay un exceso de confianza. Después se puede ver qué se está haciendo con los misiles y el petróleo, pero en el largo plazo, esta situación podría desembocar en un conflicto militar en el medio este”.