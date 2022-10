Alivio en Ganancias, nuevo bono y compras de electro en 30 cuotas

Además, Massa confirmó que el Gobierno lanzará un programa para comprar televisores con tecnología 4K de cara al Mundial, aires acondicionados de bajo consumo para ahorrar energía y celulares, en 30 cuotas con una tasa de interés que sea la mitad que la actual. “Tenemos cerrado un programa de trabajo con las asociaciones de bancos, los fabricantes de electrónicos y las cadenas físicas”, reveló el ministro, y anticipó que el acuerdo podría lanzarse la semana próxima.

Massa también adelantó que subirá el mínimo no imponible de Ganancias para la cuarta categoría desde el 1° de noviembre, que se ubicará “arriba de los $330.000” para los asalariados. “El adelanto de lo que llamamos modificación del mínimo no imponible está decidido. El objetivo es garantizar que los trabajadores no pierdan lo que ganan en horas extras o producto de la paritaria por el Impuesto a las Ganancias”, afirmó.