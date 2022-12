Amazon va por una app deportiva

Amazon.com Inc está trabajando en una aplicación independiente para ver contenidos deportivos, según informó ayer The Information, que citó a una fuente con conocimiento del plan. Los deportes siguen siendo uno de los mayores atractivos para ver en directo, en un contexto en el que el público estadounidense se está pasando cada vez más de la televisión de pago a las suscripciones a apps de streaming. El movimiento probablemente complementará el esfuerzo de Amazon por duplicar la programación deportiva en su servicio Prime Video, canal clave para atraer a los consumidores a su plataforma de compras. Amazon ya posee los derechos para retransmitir partidos como la franquicia Thursday Night Football de la National Football League (NFL) y partidos de fútbol de la Premier League en el Reino Unido, lo que le permite competir con su rival directo, Walt Disney Co.