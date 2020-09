A los padres: 5 claves para hogares multitarea

Entonces, ¿qué hacemos?:

1| Recordá que es lógico que te sientas cansado e irritable con tantos frentes: priorizá las relaciones familiares e intentá que el ambiente sea agradable.

2| Calidad y no cantidad. Compartí tiempo con tu hijo concentrándote 100% en él.

3| Lograr un equilibrio. Sostener las rutinas es muy importante pero ahora tenemos que aprender a ser muy flexibles. Es recomendable que haya horarios fijos para levantarse, acostarse, comer juntos y hacer las tareas, pero también un momento al día de “desconexión” y privacidad” para todos.

4| Salir de la cueva con creatividad, en esta época de pura virtualidad es clave proponer actividades alternativas al uso de pantallas. No puedo exigir que deje la tablet si no le propongo algo que llame su atención. Por eso, basate en los intereses de tu hij@, sé creativo, encontrá una motivación. Es importante hacer acuerdos claros y que ambos puedan “negociar” sus intereses. Por ejemplo: “Si te levantas a las 10 am. te hago un licuado”.

5| El poder del modelado, todo lo que hagas y digas será observado por tu hijo. Si estás muy ansioso respecto al covid, tus hijos también lo estarán. Si te ven enfrentar los problemas con entereza, buscando la vuelta, están haciendo uno de los aprendizajes más importantes de la vida: cómo se manejan las crisis, cómo enfrentar la vida y también la muerte. Ten presente que lo que vean en estos días probablemente no se les olvide por mucho tiempo.

(*) Médico Psiquiatra y director del Centro Integral de Salud Mental Argentino (CISMA).