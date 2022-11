Alder: "Se confunde inclusión económica con una  inclusión financiera"

Durante su presentación, Daniel Adler, Especialista en Educación Financiera y Emprendedurismo, fue contundente. “Un 2% es el porcentaje de personas en el país que tiene educación financiera. El resto, carece de educación: no distingue un activo de pasivo, no sabe diseñar un plan”, aseveró, y agregó: “Tal vez hay gente dentro de ese 98% que no se dio cuenta en trabajar en ser una marca. En brillar con luz propia. Si el cliente nos elige por ser marca, va a comprar una promesa de calidad. Eso se logra con la educación financiera. Muchas veces se confunde la inclusión económica con la inclusión financiera”.