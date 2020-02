TRIBUTARIO COMENTADO

Autores varios

LA LEY

Es una obra original, integral y didáctica en su concepción. Su desarrollo es el análisis artículo por artículo, pero cada uno de ellos es encarado por los destacados especialistas convocados, bajo la dirección de Humberto J. Bertazza. Esta estructura exegética permite la consulta directa al profesional, sea del derecho o de las ciencias económicas, así como también su estudio pormenorizado, incluso a nivel de claustros universitarios. De este modo no existe aspecto alguno del nuevo Régimen Penal Tributario que quede al margen de su comentario. El citado régimen, aprobado por la Ley 27.430 en su Título IX, rige desde el 30/12/17 y si bien es el tema central de estas páginas es inexorable la comparación con leyes penales tributarias anteriores, en particular con la Ley 24.769 a cuyos fines el libro contiene un apartado con el texto de dicha norma legal comparada con las disposiciones del régimen ahora vigente. Así, el lector no solamente encontrará la explicación y análisis de las normas aplicables sino las diferencias normativas respecto de la ley derogada. También existen capítulos dedicados a los delitos tributarios, la labor pericial, etc.

AREA FINANCIERA

EL PATRÓN BITCOIN

Saifedean Ammous

VALLETTA EDICIONES

“La economía es confianza” versa un axioma popular, pero las recurrentes crisis financieras que se presentaron a nivel mundial generaron lo contrario: desconfianza. En ese contexto y con los avances de la tecnología blockchain irrumpieron las criptomonedas. El autor hace un detallado itinerario histórico y técnico, analizando el pasado, la actualidad y el futuro del dinero, dejando claramente explicado que el futuro es el Bitcoin. Más aún, entiende que es la herramienta apta para plantarse frente “al monopolio monetario de los bancos centrales”, porque se trata de un instrumento que ofrece un servicio de pago confiable y seguro. Los distintos capítulos que hacen al desarrollo de la obra y a la evolución del dinero hasta llegar a las bondades del Bitcoin, se encuentran acompañados por diversos gráficos y tablas que revelan con elocuencia lo que el autor trata de demostrar, “por qué el Bitcoin posee varias cualidades que los mercados valoran del oro, pero también en que lo convierten en el activo ideal para reemplazarlo en su rol de reserva o nuevo patrón monetario…” como dice en su prefacio, Rodolfo Andragnes