Carteras conservadoras y audaces para encarar el post canje de deuda

Carteras conservadoras

Pensado para el inversor que todavía considera que la Argentina tiene un camino duro por recorrer y que no necesariamente va a salir airosa en el corto plazo, José Bano, gerente de Research en InvertirOnline, propone un portafolio 100% en moneda estadounidense, distribuido de la siguiente manera: 50% de dólares líquidos; 20% de un Fondo Común de Inversión (FCI) “dólar linked” (se suscribe y rescata en pesos), que “te protegen de la eventual devaluación del peso, que no es poco porque se está depreciando a una velocidad mayor de lo que rinde un plazo fijo tradicional, y además te paga un plus, a partir de lo que rinden las Obligaciones Negociables (ON); 15% en un FCI Latam (se suscribe y rescata en dólares), “que invierte en bonos corporativos y estatales, principalmente de Brasil y Chile, y ofrece un rendimiento entre el 2% o 3% anual, ya que las tasas en el mundo están cercanas a cero”; y 15% en Cedear (en pesos) de la minera Barrick Gold, “por el recorrido alcista del oro, que puede que siga aumentando”; y el ajuste de este activo vinculado al “contado con liqui”. Para un cliente conservador que busca un flujo estable, Diego Falcone, jefe de Estrategia de Grupo Cohen, configura una cartera compuesta por 70% en Obligaciones Negociables (ON) y 30% en acciones argentinas. Reconociendo la necesidad de diversificar compañías y sectores para mitigar riesgos, identifica valor en 4 emisiones. Banco Macro 2026 (TIR 18,2%): “Macro es el banco privado con la mayor red de sucursales del país. Su retorno sobre activos del 8% lo constituye como uno de los más rentables. Su emisión al 04/11/2026 tiene un cupón de 6,75%”. Pampa Energía 2023 (TIR 9,52%): “Participa en la generación, transmisión y distribución de electricidad, en la producción y transporte de gas natural, en el segmento petrolero focalizado en Vaca Muerta y en la operación de parques eólicos. Sus títulos, que vencen el 21/07/2023, pagan semestralmente cupón de 7,375% anual”. Pan American Energy 2021 (TIR 4,21%): “Es la segunda productora de petróleo y gas natural del país. Aporta el 17% de los hidrocarburos que produce el país, y se dedica a la refinación y comercialización de combustibles a través de AXION Energy. Su elevada solvencia y liquidez hacen que sus bonos al 07/05/2021 tengan un rendimiento bajo. Cuentan con un cupón del 7,875% anual”. Aluar 2024 (TIR 8,92%): “Es la única empresa productora de aluminio primario en la Argentina y una de las mayores de Sudamérica. El 70% de su producción tiene como destino el mercado externo. Sus títulos al 09/04/2024 cuentan con un cupón del 6,7% anual y pagos semestrales”. Por su parte, para el 30% restante de la cartera, el especialista de Cohen pondera cuatro a acciones. Mirgor: “De constante evolución, pasó de fabricar aires acondicionados para autos a ser un referente en electrónica de consumo, celulares e industria automotriz”. Bolsas y Mercados Argentinos: “BYMA posee activos financieros propios por u$s180 millones, de los cuales el 90% son activos en dólares”. Loma Negra: “La cementera posee una capitalización bursátil de u$s680 millones. En principio, se encamina en 2020 a una producción de casi 5 millones de TN (-19% vs. 2019), ventas por u$s520 mil (-21% vs 2019)”. Central Puerto: “Holding energético que al primer trimestre contaba con 2.590 MW de generación con centrales térmicas, 286 MW en parques cólicos, y la concesión de la hidroeléctrica Piedra del Águila hasta el 2023 que posee 1.440 MW”.