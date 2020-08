Cómo resguardar ahorros en tiempos de crisis

La mejor forma para resguardar los ahorros es diversificar la cartera. En simples palabras, dividir el capital para suavizar el impacto de la crisis, tanto en inversiones en pesos en liquidez, correspondientes a dinero que sabemos que vamos a necesitar en el corto plazo como, por ejemplo, Fondos Comunes de Inversión (FCI) compuestos por plazo fijo mayoristas, cauciones, etc. Y, en moneda dura, los ahorros que contemplemos para el largo plazo. Esto último no necesariamente significa comprar dólares, sino que también pueden ser inversiones en pesos que repliquen la evolución del tipo de cambio, tales como, FCI o bonos dólar linked.

Emilse Córdoba

Directora de Bell Bursátil

Una forma muy fácil de resguardar el valor son los fondos comunes de inversión o pueden ser cauciones es decir bonos, títulos públicos que estén atados al CER. También puede correrse de estas opciones de riesgo argentino e invertir en Cedear que de alguna manera tendrán rendimientos muy cercanos al dólar. Los bonos también van se van a recuperar, hay que darles tiempo que se termine el proceso de canje de deuda, pero siempre Argentina ha sido pagadora. Esos bonos ajustados al canje van a tener rentabilidad.

Horacio David

Gerente de la casa de cambio DAVSA

Desde la década del 60, en la Argentina el ahorrista intentó con éxito sostener el valor de sus ahorros comprando dólares. Si bien el dólar no es un instrumento de inversión, el público que no está familiarizado con herramientas sofisticadas y que requieren un manejo diario de la información y toma de decisiones que están asociadas al mercado. De este modo el ahorrista es reacio a elegir otra cosa que no sean plazos fijos o dólares. Cuando comienzan procesos de inestabilidad e incertidumbre el dólar es el refugio preferido. También apostaría a las inversiones ligadas a negocios tecnológicos, de telecomunicación, ventas online que serán los ganadores de este proceso.

Santiago Abdala

Director de PPI

La opción para resguardar los ahorros depende del perfil o tolerancia al riesgo de cada inversor. En los últimos días se vio en el mercado un renovado interés por buscar dolarizarse a través de los bonos; o incluso los más arriesgados podrían optar por acciones. Para un inversor más conservador, los instrumentos ajustables por CER o dólar linked mantienen su atractivo. Permiten cobertura contra el movimiento de los precios, o el tipo de cambio oficial. En último lugar, quienes quieren evitar a toda costa el riesgo local, optan por Cedear de empresas internacionales.

Para principiantes

Sergio Morales

Fundador de interfinanzas.org

Lo que debería tener en cuenta un inversor argentino no especialista, es que en el país nuestros ahorros juegan dos carreras. Por un lado, contra la inflación y, por otro lado, contra la devaluación. Por eso, lo importante es contar una cartera de inversión mixta, que ajuste por inflación como también por tipo de cambio. En el primer caso, el instrumento que más conoce y tiene al alcance el ahorrista es un plazo fijo UVA. En el caso del tipo de cambio, debería consultar los diferentes Fondos de Inversión que el banco o sociedad de bolsa les puede ofrecer, en dólares o, en su defecto, en pesos que ajusten por la evolución del dólar.

Emilse Córdoba

Directora de Bell Bursatil

Algo que hacemos mucho en el mercado de capitales es tener en cuenta el perfil de riesgo de cada cliente. Hay que saber el porcentaje de perdida que está dispuesto a asumir porque ese porcentaje en un determinado plazo lo puede recuperar, pero no todo el mundo puede soportar esa perdida por un tiempo.

Hay que hacer un verdadero perfil de inversión para poder definir de la forma más certera y sincera los riesgos pueda asumir. El no especialista puede recurrir a los FCI donde el análisis de las inversiones los hace un especialista y puede acceder a cuotas partes de este FCI. Y si van a elegir inversiones hay que tener en cuenta la herramienta stop loss donde tiene definido cuál es el precio mínimo que estaría dispuesto a vender de manera que si esa acción baja, ya tiene definido el precio de venta.

Santiago Abdala

Director de PPI

Hay que tener siempre presente el plazo de tiempo en el que el inversor podrá esperar la inversión, a la vez que el tipo de riesgo que está dispuesto a correr. Esto determina luego qué instrumento es el mejor como vehículo para una cartera: acciones, bonos, FCI etc. en tiempos de tanta volatilidad, un asesoramiento activo parece ser el mejor consejo. Este es una recomendación básica a nuestro entender en los tiempos actuales.

Horacio David

Gerente de la Casa de cambio digital DAVSA

El ahorrista debe concentrarse en su actividad personal que es de donde surgieron esos ahorros; y no pretender tomar partido en inversiones de alto riesgo para las que se necesitan grandes capitales y es el único formato en el que se pueden generar coberturas con mecanismos sofisticados como las opciones o contratos a futuro sobre las inversiones. Cada negocio que uno intenta debe conocerlo y atenderlo si alguna de estas condiciones falla algo saldrá mal.

El dólar es un buen refugio, DAVSA es la única casa de cambio en el país que está pagando los dólares, que vendemos, directamente desde nuestra cuenta en el BCRA, haciendo una transferencia MEP que lleva implícita la justificación de la operación cambiaria y evita que los bancos las rechacen discrecionalmente.

Riesgo Argentino

Sergio Morales

Fundador de interfinanzas.org

Tanto Argentina como el mundo entero, se encuentran transitando periodos de suma volatilidad producto de la crisis del coronavirus Covid-19. En este sentido, hoy gran parte del riesgo que uno asume es general y sistémico. No obstante, considero que el mayor riesgo que enfrenta un inversor es independiente del mercado en donde invierte, sino que depende del conocimiento financiero que uno tenga.

En otras palabras, mi recomendación es que cada inversor y/o ahorrista se instruya lo suficiente como para poder elegir en qué mercado y en qué instrumentos le es conveniente de acuerdo a la coyuntura.

Emilse Córdoba

Directora de Bell Bursatil

La crisis es mundial no es solo argentina. Pero si pensamos en países como Brasil o EEUU que tienen una ecónoma mucho más robusta, sabemos que se van a recuperar más rápido. Si le damos tiempo, posterior al canje de deuda, los bonos van a recuperar su valor y estamos esperando el plan económico del gobierno para que acompañen las necesidades del mercado y de esta manera estos bonos se puedan recuperar más rápidamente.

Santiago Abdala

Director de PPI

Esto no es necesariamente hay riesgo argentino así. Quienes pretendan seguir expuestos al riesgo domestico pueden encontrar oportunidades atractivas, aunque tal vez vayan a tener que esperar un tiempo para ver los frutos. Es clave tener en claro el horizonte de la inversión, que dependerá de las necesidades de cada uno.

Horacio David

Gerente de la Casa de cambio digital DAVSA

Una de las principales maneras y la menos sofisticada de salir del riesgo argentino fue comprar moneda extranjera, aunque esto no genere ninguna rentabilidad, hoy existen otras opciones para estar posicionados en inversiones que no dependan de los riegos inherentes al devenir de la economía argentina y requieren inversiones importantes para que las comisiones no diluyan nuestro beneficio.